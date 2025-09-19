Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

Znan datum predvajanja dokumentarnega filma o Ozzyju Osbourneu

London, 19. 09. 2025 11.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , K.Z.
Komentarji
2

Znan je datum predvajanja dokumentarnega filma BBC Sharon And Ozzy Osbourne: Coming Home, ki so ga po smrti rock zvezdnika prestavili iz spoštovanja do njegove družine. Dokumentarec bo na sporedu 2. oktobra na BBC One in eni od platform za pretočne vsebine.

Prvotno je bilo mišljeno, da bi film na BBC One predvajali 18. avgusta, po prestavitvi datuma pa je tiskovni predstavnik BBC pojasnil, da so spoštovali željo družine in da bodo s predvajanjem dokumentarca še nekoliko počakali.

Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne FOTO: Profimedia

BBC je v uro dolgem dokumentarcu prikazal pokojnega pevca, ki se je na odru ponovno združil s skupino Black Sabbath. Film je bil najprej zasnovan kot serija, ki so jo napovedali leta 2022 z naslovom Home to Roots, v njej pa naj bi dokumentirali selitev Osbournea in njegove žene Sharon iz ZDA, kjer sta živela več kot dve desetletji, nazaj v podeželski Buckinghamshire. Po tem, ko se je Osbourneovo zdravje poslabšalo, so jo spremenili v enourni film.

Preberi še Umrl glasbenik Ozzy Osbourne: le nekaj tednov po poslovilnem koncertu

Dokumentarec so snemali tri leta in v njem ujeli "vrtiljak njunega življenja", ko slavni par poskuša uresničiti svoje dolgoletne sanje o vrnitvi v Združeno kraljestvo, so sporočili pri BBC. Prikazuje tudi, kako se glasbenik, ki so mu leta 2019 diagnosticirali Parkinsonovo bolezen, trudi, da bi bil pripravljen za nastopanje na odru. Poleg tega vključuje prispevke članov skupine in glasbenih prijateljev, med drugim Tonyja Iommija iz skupine Black Sabbath, Duffa McKagana in Slasha iz skupine Guns N' Roses ter Jamesa Hetfielda iz skupine Metallica.

Preberi še Svet se poslavlja od Ozzyja Osbourna: 'Bil si največji vseh časov'

Osbourne je v starosti 76 let umrl julija, le nekaj tednov po tem, ko se je njegova metal zasedba združila na poslovilnem koncertu v Birminghamu.

ozzy osbourne dokumentarji film pevec
Naslednji članek

Viennale bo odprl film Nemca Christiana Petzolda Miroirs No. 3

SORODNI ČLANKI

Jack Osbourne v solzah o trenutku, ko je izgubil očeta: Nismo pričakovali

Moški obtožen tatvine rož z Ozzyjeve pogrebne procesije

V Postojni združili opero in rock: Poklonili so se tudi Ozzyju Osbournu

Znan je vzrok smrti legendarnega Ozzyja Osbourna

Kelly Osbourne po Ozzyjevi smrti: Najtežji trenutek v mojem življenju

Čustveno slovo od Ozzyja Osbourna

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cavalleria rusticana
19. 09. 2025 13.24
Bil je kot zombi že pred več kot 20 leti v "resničnostnem" šovu The Osbournes
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
19. 09. 2025 12.12
-1
Sploh ne vem, če sem ga kdaj v življenju slišal pet, pa sem imel isto fazo kot vsi prismuknjeni, ko sem bil mahnjen na rock in metal. Ampak, če je bil legenda, je bil legenda.
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256