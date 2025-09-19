Znan datum predvajanja dokumentarnega filma o Ozzyju Osbourneu

Znan je datum predvajanja dokumentarnega filma BBC Sharon And Ozzy Osbourne: Coming Home, ki so ga po smrti rock zvezdnika prestavili iz spoštovanja do njegove družine. Dokumentarec bo na sporedu 2. oktobra na BBC One in eni od platform za pretočne vsebine.

Prvotno je bilo mišljeno, da bi film na BBC One predvajali 18. avgusta, po prestavitvi datuma pa je tiskovni predstavnik BBC pojasnil, da so spoštovali željo družine in da bodo s predvajanjem dokumentarca še nekoliko počakali.

Ozzy Osbourne FOTO: Profimedia icon-expand

BBC je v uro dolgem dokumentarcu prikazal pokojnega pevca, ki se je na odru ponovno združil s skupino Black Sabbath. Film je bil najprej zasnovan kot serija, ki so jo napovedali leta 2022 z naslovom Home to Roots, v njej pa naj bi dokumentirali selitev Osbournea in njegove žene Sharon iz ZDA, kjer sta živela več kot dve desetletji, nazaj v podeželski Buckinghamshire. Po tem, ko se je Osbourneovo zdravje poslabšalo, so jo spremenili v enourni film.

Dokumentarec so snemali tri leta in v njem ujeli "vrtiljak njunega življenja", ko slavni par poskuša uresničiti svoje dolgoletne sanje o vrnitvi v Združeno kraljestvo, so sporočili pri BBC. Prikazuje tudi, kako se glasbenik, ki so mu leta 2019 diagnosticirali Parkinsonovo bolezen, trudi, da bi bil pripravljen za nastopanje na odru. Poleg tega vključuje prispevke članov skupine in glasbenih prijateljev, med drugim Tonyja Iommija iz skupine Black Sabbath, Duffa McKagana in Slasha iz skupine Guns N' Roses ter Jamesa Hetfielda iz skupine Metallica.