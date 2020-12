14. decembra slovenska premiera prvega hollywoodskega filma Mitje Okorna

Soproducent filma Leto življenja (Life in a Year) je Will Smith , ki že med branjem scenarijev ni skrival solza.

Mitja Okorn ne skriva, da se mu je uresničila velika življenjska želja – ustvarjati v Hollywoodu: " Life in a Year je ena lepa emocionalna zgodba, v katero sem vložil vse svoje srce, dušo in vse svoje življenje. Ljudje to seveda začutijo. Velikokrat so taki ameriški filmi narejeni zelo mehanično, pretenciozno, zelo neosebno in zaradi tega se ljudi v takšni meri ne dotaknejo. Jaz pa tega ne znam. Pri vsakem svojem projektu oziroma filmu skoraj umrem. To se pri zgodbi in filmu zelo verjetno tudi čuti. Zame je projekt vedno najpomembnejša stvar. Da smo se povezali z ekipo VOYO in tudi slovenskim gledalkam in gledalcem na domači platformi omogočili ogled, me izjemno veseli. Namesto na rdeči preprogi se bomo skupaj našli prav na VOYO."

Branko Čakarmiš, programski direktor PRO PLUS : "Povsod tam, kjer Mitja pušča svoj podpis, so s čustvi čudovito obarvane filmske zgodbe. Pa naj bo to njegova prva velika prelomnica – serija na največji poljski televiziji TVN, poljski filmski megahit Pisma sv. Nikolaju in nazadnje hollywoodska novost Leto življenja. In verjetno to ni njegova zadnja. Mitja zna prepoznati duh časa, tako kot znamo mi prepoznati utrip gledalcev. In ne bo ga lepšega trenutka med letošnjimi prazniki kot v zavetju doma na VOYO pogledati prvovrstno ljubezensko zgodbo."

Zaradi idej in naglasa skoraj ob službo

"Prvo srečanje z Willom Smithom je bilo na branju scenarija,"je povedal Okorn in nadaljeval:"Tam smo se prvič srečali z vsemi igralci in producenti. Will Smith je sedel dva stola od mene. Pretvarjal sem se, da je to zame tudi še en navaden torek, kljub temu, da ni bil in se mi je malo tresel glas. Ker sem zelo strasten človek, sem po sestanku zelo hitro pozabil, da je to eden največjih zvezdnikov Hollywooda in sem z njim že začel debatirati, kako sam mislim, da morda njegova ideja ni najboljša, skratka pozabil sem, da govorim z Willom Smithom. Ker prihajam iz vzhodne Evrope in imam še naglas, sem zvenel, kot da sem se na Willa drl kot en nemški ali, še huje, kot en ruski general.

Producent, s katerim sem sodeloval, mi je kasneje povedal, da se je Will bal, da ga nisem slišal. Verzija scenarija, ki smo jo potem zapisali, je pokazala točno to, da sem tudi njegove ideje slišal in upošteval. Tudi producenti si vedno pravzaprav želijo, da ima režiser do svojega dela, do filma strast, da se zanj bori. Sam se pri vsakem projektu za svoje ideje borim. Ta film je tudi dokaz tega, da je borba uspešna."

Film, ki je že na testnih predvajanjih dobival odlične ocene

"Naredili smo dober film, ki so ga na testnih predvajanjih zelo dobro ocenili tudi gledalci. Na glavnem testnem predvajanju si je film ogledalo 300 ljudi in dobili smo oceno 93 od 100, česar že dolgo ni dosegel noben film. To je res neverjetno. Zame je poleg dobre ocene predvsem pomembno, da se film dotakne tistih, ki si ga bodo ogledali. Prijatelji, ki sem jim v tem vmesnem času predvajal film, so se smejali, jokali in uživali, kar je zame najpomembneje.

Na branju scenarija, kjer so vsi hoteli zadrževati solze, se je sam Will Smith prosto zjokal, podobno pa je bilo tudi na snemanju, ko je včasih za menoj hlipal. Takrat sem vedel, da se bo film dotaknil gledalcev. Pripravite se, da boste potrebovali veliko robčkov. Svoje so med drugim že porabili vsi, ki so se na film odzvali na družbenih omrežjih, in sicer odzivi so bili zares fenomenalni. Devetdeset odstotkov komentarjev na Twitterju, TikToku in ostalih omrežjih je bilo, da še ob nobenem filmu niso tako jokali."

Leto življenja (Life in a Year): zgodba o namenu prave ljubezni z zvezdniško zasedbo

V zgodbi o najstniški ljubezni in odraščanju imata glavni vlogiCara Delevingne inJaden Smith. Cara Delevingne igra spontano, vihravo najstnico Isabelle,Jaden Smith pa njenega vrstnika Daryna. Čeprav prihajata iz različnih svetov – Isabelle živi v revnem predelu mesta, Daryn pa je bodoči študent Harvarda iz premožne družine –, se globoko zaljubita. Kmalu udari tragedija: Isabelle razkrije, da boleha za rakom in da ji zdravniki napovedujejo samo še leto dni življenja. Daryn sklene, da ji bo v tem letu dni pomagal doživeti "vse življenje": v 12 mesecih bosta skupaj doživela ključne mejnike izpolnjenega življenja.

Leto življenja (Life in a Year) bo na VOYO dostopen s 14. decembrom, gledalke in gledalci pa bodo poleg udobnega naslanjača potrebovali še paket robčkov.

