Film/TV

Znan je vzrok smrti zvezdnice Catherine O'Hara

10. 02. 2026

Avtor:
A. J.
Catherine O'Hara

Medtem ko svet žaluje za priljubljeno igralko Catherine O'Hara, ki je umrla v 72. letu starosti, so tuji mediji razkrili natančne vzroke njene smrti. Zanjo je bila usodna pljučna embolija, vendar je bil dolgoročni vzrok rak danke, s katerim se je zvezdnica borila zadnje mesece.

Slavna kanadska igralka Catherine O'Hara je 30. januarja umrla v bolnišnici v Los Angelesu, stara 71 let. Po poročanju tujih medijev je poleg pljučne embolije - krvnega strdka v pljučih kot dolgoročen vzrok smrti na mrliškem listu naveden rak danke.

Z njim se je igralka borila od marca 2025 med štirimi stenami, javnost pa je za bolezen izvedela šele po njeni smrti.

Catherine O'Hara
Catherine O'Hara
FOTO: Profimedia

Bitko z življenjem je O'Hara izgubila, potem ko so jo reševalci v jutranjih urah 30. januarja odpeljali v losangeleško bolnišnico, kjer je kasneje tudi umrla. Nujna medicinska pomoč je bila po poročanju predstavnika gasilske službe Los Angelesa ob 4.48 zjutraj poklicana na njen dom v Brentwoodu.

Po smrti je bila zvezdnica kremirana, nato pa so njene posmrtne ostanke predali njenemu možu, priznanemu oblikovalcu produkcije Bo Welchu. Poročena sta bila 33 let in imata dva sinova: 31-letnega Matthewa in 29-letnega Luko.

Catherine O'Hara v filmu Sam doma.
Catherine O'Hara v filmu Sam doma.
FOTO: Profimedia

Svojo kariero je Catherine začela sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja kot članica legendarne kanadskege komične zasedbe Second City, širšo priljubljenost pa je pridobila z vključevanjem v kultno televizijsko oddajo SCTV, kjer je blestela v vrsti nepozabnih likov. Prav to obdobje ji je zagotovilo status komične ikone in odprlo vrata v filmsko in televizijsko industrijo.

Preberi še Catherine O'Hara nekaj ur pred smrtjo urgentno odpeljana v bolnišnico

Catherine O'Hara je širši javnosti še posebej znana po sodelovanju z režiserjem Timom Burtonom in igralcem Macaulayjem Culkinom v filmih Sam doma, v katerih je igrala mamo Kate McCallister. Opazne vloge je imela tudi v filmih Beetlejuice, A Mighty Wind, Best in Show ter For Your Consideration, pri čemer je pogosto sodelovala z režiserjem Christopherjem Guestom pri improvizacijskih komedijah.

Razlagalnik

Pljučna embolija je resno zdravstveno stanje, ki nastane, ko krvni strdek, običajno iz nog ali medenice, potuje v pljuča in tam zamaši eno ali več pljučnih arterij. Ti strdki lahko ovirajo pretok krvi v pljuča, kar zmanjša dovajanje kisika v telo. Če je strdek dovolj velik ali če je blokiranih več arterij, je lahko pljučna embolija smrtna. Simptomi lahko vključujejo nenadno zasoplost, bolečino v prsih, kašelj s krvjo in hitro bitje srca.

Rak debelega črevesa in danke (kolorektalni rak) je rak, ki izvira iz debelega črevesa ali danke. Najpogosteje se razvije iz polipov, ki so majhne izrastline na notranji steni črevesa. Ti polipi so lahko sprva benigni, vendar se lahko sčasoma razvijejo v rakave celice. Simptomi se lahko razlikujejo, vendar pogosto vključujejo spremembe v odvajanju blata, krvavitev iz danke, bolečine v trebuhu in nepojasnjeno izgubo teže. Zgodnje odkrivanje s pregledi, kot je kolonoskopija, je ključno za uspešno zdravljenje.

The Second City je znana improvizacijska gledališka skupina in komedijski klub s sedežem v Chicagu, Illinois, ZDA, ustanovljen leta 1959. Velja za eno najvplivnejših institucij v zgodovini improvizacijske komedije. Številni znani komiki in igralci, vključno s Catherine O'Hara, Bill Murray, Tina Fey in Stephen Colbert, so svojo kariero začeli ali jo razvijali na odrih The Second City. Skupina je znana po svojih satiričnih predstavah, ki pogosto komentirajo aktualne družbene in politične teme.

SCTV (skrajšano za Second City Television) je bila kanadska komična televizijska serija, ki je bila predvajana med letoma 1976 in 1984. Serija je bila znana po svoji satirični naravi, parodijah na televizijske oddaje in filme ter izvirnih skečih. Veliko igralcev, ki so sodelovali pri SCTV, je imelo izkušnje z legendarno improvizacijsko skupino The Second City, kar je vplivalo na slog in kakovost komedije. Catherine O'Hara je bila ena ključnih članic igralske zasedbe, kjer je ustvarila številne nepozabne like in si s tem utrdila sloves izjemne komične igralke.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Catherine O Hara smrt vzrok bolezen

Melania zaenkrat iztržila 'le' 13,4 milijona dolarjev

