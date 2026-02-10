Znan je vzrok smrti zvezdnice Catherine O'Hara

Slavna kanadska igralka Catherine O'Hara je 30. januarja umrla v bolnišnici v Los Angelesu, stara 71 let. Po poročanju tujih medijev je poleg pljučne embolije - krvnega strdka v pljučih kot dolgoročen vzrok smrti na mrliškem listu naveden rak danke. Z njim se je igralka borila od marca 2025 med štirimi stenami, javnost pa je za bolezen izvedela šele po njeni smrti.

Catherine O'Hara FOTO: Profimedia

Bitko z življenjem je O'Hara izgubila, potem ko so jo reševalci v jutranjih urah 30. januarja odpeljali v losangeleško bolnišnico, kjer je kasneje tudi umrla. Nujna medicinska pomoč je bila po poročanju predstavnika gasilske službe Los Angelesa ob 4.48 zjutraj poklicana na njen dom v Brentwoodu. Po smrti je bila zvezdnica kremirana, nato pa so njene posmrtne ostanke predali njenemu možu, priznanemu oblikovalcu produkcije Bo Welchu. Poročena sta bila 33 let in imata dva sinova: 31-letnega Matthewa in 29-letnega Luko.

Catherine O'Hara v filmu Sam doma. FOTO: Profimedia

Svojo kariero je Catherine začela sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja kot članica legendarne kanadskege komične zasedbe Second City, širšo priljubljenost pa je pridobila z vključevanjem v kultno televizijsko oddajo SCTV, kjer je blestela v vrsti nepozabnih likov. Prav to obdobje ji je zagotovilo status komične ikone in odprlo vrata v filmsko in televizijsko industrijo.

Catherine O'Hara je širši javnosti še posebej znana po sodelovanju z režiserjem Timom Burtonom in igralcem Macaulayjem Culkinom v filmih Sam doma, v katerih je igrala mamo Kate McCallister. Opazne vloge je imela tudi v filmih Beetlejuice, A Mighty Wind, Best in Show ter For Your Consideration, pri čemer je pogosto sodelovala z režiserjem Christopherjem Guestom pri improvizacijskih komedijah.