Znan razlog za odsotnost Samanthe - dekleta več niso prijateljice

Po tem, ko so ustvarjalci kultne serije Seks v mestu napovedali njeno vrnitev in razkrili tudi, da se v novih epizodah ne bo pojavila igralka Kim Cattrall, ki je navduševala v vlogi Samanthe, so se oboževalci pričeli spraševati, na kakšen način bodo scenaristi odkrižali priljubljeni lik in kakšna bo njena usoda.

Sedaj, ko je jasno, da se serijaSeks v mestuvrača na male zaslone ter so znane tudi nekatere podrobnosti glede igralske zasedbe, je nekaj nemira vneslo vprašanje, kako bo lik Samanthe Jones izginil iz prijateljske zgodbe, ki jo povezujejo moški, spolnost, nakupovanje, nore zabave in blišč New Yorka. Po tem, ko so ustvarjalci naznanili, da na malih zaslonih ob Sarah Jessici Parker, Cynthii Nixon in Kristin Davis ne bo Kim Cattrall, je kar nekaj zanimanja vzbudilo dejstvo, kako so si pisci scenarija zamislili slovo Jonesove, ki je bila leta in leta del štiriperesne deteljice.

Kljub številnim teorijam oboževalcev sta Sarah Jessica Parker in pisec Michael Partick King, ki skupaj bedita nad nadaljevanji, odločena, da se ne bosta trudila obuditi Seksa v mestu v obliki, kot so jo gledalci lahko občudovali pred dvema desetletjema. "Ne želimo sporočati, da ti liki znova doživljajo svoja trideseta leta. Zgodba govori o ženskah v njihovih petdesetih, ki se spopadajo s težavami, ki jih ta leta prinašajo. Glede na to, da je minilo toliko časa, se bo vse dogajalo naravno, kot v resničnem življenju: ljudje pridejo v tvoja življenja in ljudje tudi odidejo,"so povedali ustvarjalci.

Casey Bloys, ki stoji za ponudnikom, ki bo nove dele serije tudi predvajal, je pojasnil: ''Prijateljstva zbledijo in nato se pričnejo kovati nova prijateljstva. Tako bo nazorno prikazano tudi to življenjsko obdobje in zato je popolnoma normalno, da prijatelji, ki si jih imel pri svojih tridesetih, ne bodo ob tebi, ko si star petdeset let."S tem je posredno razloži razlog, zakaj priljubljeni lik več ne bo del življenj preostalih treh protagonistk.Dodal je tudi, da si želijo, da bi v novih delih serije, ki se bo imenovala And Just Like That ...prav tako temeljito predstavili življenje v New Yorku, ki se je v teh letih močno spremenilo.