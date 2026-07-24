Znan vzrok smrti 19-letne zvezdnice filma Godzilla

Mlada igralka Kaylee Hottle je bila v torek sopotnica v avtomobilu, ki je v zgodnjih jutranjih urah v ameriški zvezni državi Maryland zapeljal s ceste in trčil v oviro. Po prvih ugotovitvah policije naj bi bila eden od dejavnikov nesreče tudi previsoka hitrost, a so primer kljub temu razglasili za nesrečo. Voznik, 19-letni moški, je utrpel poškodbe, ki niso bile življenjsko ogrožajoče, drugi sopotnik pa zdravniške pomoči ni potreboval, medtem ko so Kaylee prepeljali v bližnji travmatološki center, kjer je kljub prizadevanjem zdravnikov umrla.

Vest o njeni smrti je javnosti sporočil njen oče Joshua Hottle, ki je novico objavil v videu v ameriškem znakovnem jeziku. Kaylee je namreč izhajala iz gluhe družine in je bila tudi sama gluha. Njena zgodba je bila zato za mnoge še posebej pomembna, saj je v hollywoodskih produkcijah predstavljala redko vidljivost gluhih igralcev.