Znan vzrok smrti 19-letne zvezdnice filma Godzilla

Mlada igralka Kaylee Hottle je bila v torek sopotnica v avtomobilu, ki je v zgodnjih jutranjih urah v ameriški zvezni državi Maryland zapeljal s ceste in trčil v oviro. Po prvih ugotovitvah policije naj bi bila eden od dejavnikov nesreče tudi previsoka hitrost, a so primer kljub temu razglasili za nesrečo. Voznik, 19-letni moški, je utrpel poškodbe, ki niso bile življenjsko ogrožajoče, drugi sopotnik pa zdravniške pomoči ni potreboval, medtem ko so Kaylee prepeljali v bližnji travmatološki center, kjer je kljub prizadevanjem zdravnikov umrla.
Vest o njeni smrti je javnosti sporočil njen oče Joshua Hottle, ki je novico objavil v videu v ameriškem znakovnem jeziku. Kaylee je namreč izhajala iz gluhe družine in je bila tudi sama gluha. Njena zgodba je bila zato za mnoge še posebej pomembna, saj je v hollywoodskih produkcijah predstavljala redko vidljivost gluhih igralcev.
Poleg filmskih vlog je nastopila še v epizodi serije Magnum P.I., sicer pa je bila dijakinja šole za gluhe v Teksasu, kjer je bila aktivna tudi na športnem področju. Njena šola se je od nje poslovila z zapisom, v katerem so poudarili, da je bila Kaylee izjemna dijakinja in navdih številnim ljudem okoli sebe.
Mlada Američanka se je rodila leta 2007 v družini, v kateri so vsi člani gluhi. To okolje ji je dalo edinstveno izkušnjo in samozavest pri uporabi znakovnega jezika, kar je pozneje postalo ključno za njeno profesionalno pot. Njeno kariero je sprožil klic vodje kastinga Sarah Halley Finn, ki je iskala pristno mlado gluho igralko za vlogo v velikem projektu. Izbira Kaylee za vlogo Jie v filmu Godzila proti Kongu je bila po mnenju kritikov zadetek v polno, saj je njena izrazna moč brez uporabe govora prevzela občinstvo in vzpostavila edinstveno dinamiko z digitalnim likom orjaške gorile.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.