Znan nenavaden vzrok smrti slavnega igralca filma Šund

Kot je zapisano v uradnem obdukcijskem poročilu, je bil vzrok smrti "strelna rana leve pazduhe s poškodbo brahialne arterije." Ugotovljeno je bilo, da je šlo za nesrečo. Urad mrliškega zdravnika pa ni posredoval nobenih drugih podrobnosti glede nesrečnega primera.

Igralca Petra Greenea , ki je med drugim zaslovel z vlogo sadističnega varnostnika Zeda v kultnem filmu Šund (Pulp Fiction) , so 12. decembra 2023 našli brez vidnih znakov življenja v njegovem domu v Manhattnu, kasneje pa je v bolnišnici umrl. Dva meseca po tragični smrti, pristojni sporočajo, da je bil za 60-letnega zvezdnika usoden nesrečen strel v pazduho.

Njegov menedžer Gregg Edwards je decembra lansko leto potrdil njegovo smrt v uradni izjavi za medije. Kot je navedel takrat, je policija preverila stanje v igralčevem domu, potem ko je iz njega več kot 24 ur neprekinjeno donela glasba. Edwards je povedal, da se je z igralcem pogovarjal še teden pred nesrečnim dogodkom.

"Nihče ni igral negativca bolje kot Peter. A je imel tudi svojo nežno stran, ki je večina ljudi ni nikoli videla, in zlato srce," je po prijateljevi smrti povedal Edwards.

Peter je v kultni klasiki Šund igral lik Zeda, sadističnega posiljevalca in varnostnika. Istega leta (1994) je upodobil tudi zlobneža Doriana v filmu Maska z Jimom Carreyjem. Poleg stranskih vlog je Greene igral tudi v filmu Clean, Shaven, v katerem je igral moškega s shizofrenijo, ki je osumljen umora. Spomnimo se ga tudi po vlogi v filmu Dan za trening ob Denzelu Washingtonu, pojavil pa se je tudi v filmu Osumljenih pet.