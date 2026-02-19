Naslovnica
Film/TV

Znan nenavaden vzrok smrti slavnega igralca filma Šund

Manhattan, 19. 02. 2026 13.12 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
A. J.
Peter Greene, znan po vlogah v filmih Šund in Maska, je umrl v starosti 60 let.

Po dveh mesecih je znan vzrok smrti priljubljenega igralca Petra Greenea. Za zvezdnika, ki je tragično preminil decembra 2025, je bila usodna strelna rana, je zapisano v uradnem poročilu smrti.

Igralca Petra Greenea, ki je med drugim zaslovel z vlogo sadističnega varnostnika Zeda v kultnem filmu Šund (Pulp Fiction), so 12. decembra 2023 našli brez vidnih znakov življenja v njegovem domu v Manhattnu, kasneje pa je v bolnišnici umrl. Dva meseca po tragični smrti, pristojni sporočajo, da je bil za 60-letnega zvezdnika usoden nesrečen strel v pazduho.

Kot je zapisano v uradnem obdukcijskem poročilu, je bil vzrok smrti "strelna rana leve pazduhe s poškodbo brahialne arterije." Ugotovljeno je bilo, da je šlo za nesrečo. Urad mrliškega zdravnika pa ni posredoval nobenih drugih podrobnosti glede nesrečnega primera.

Peter Greene v filmu Šund
Peter Greene v filmu Šund
FOTO: Profimedia

Njegov menedžer Gregg Edwards je decembra lansko leto potrdil njegovo smrt v uradni izjavi za medije. Kot je navedel takrat, je policija preverila stanje v igralčevem domu, potem ko je iz njega več kot 24 ur neprekinjeno donela glasba. Edwards je povedal, da se je z igralcem pogovarjal še teden pred nesrečnim dogodkom.

"Nihče ni igral negativca bolje kot Peter. A je imel tudi svojo nežno stran, ki je večina ljudi ni nikoli videla, in zlato srce," je po prijateljevi smrti povedal Edwards.

Peter je v kultni klasiki Šund igral lik Zeda, sadističnega posiljevalca in varnostnika. Istega leta (1994) je upodobil tudi zlobneža Doriana v filmu Maska z Jimom Carreyjem. Poleg stranskih vlog je Greene igral tudi v filmu Clean, Shaven, v katerem je igral moškega s shizofrenijo, ki je osumljen umora. Spomnimo se ga tudi po vlogi v filmu Dan za trening ob Denzelu Washingtonu, pojavil pa se je tudi v filmu Osumljenih pet.

peter greene smrt vzrok pulp fiction

Belo se pere na devetdeset na rednem kino sporedu v Srbiji

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
murate
19. 02. 2026 14.17
Vsako orožje je že v projektiranju namenjeno ubijanju, prej kot slej bo izpolnilo svoje poslanstvo
Odgovori
0 0
Justice4all
19. 02. 2026 13.58
Zed is death,baybe. ( Brus Willies )..Sožalje...Vedno je igral negativce...
Odgovori
0 0
Nightingale
19. 02. 2026 14.32
Bolj narobe ne bi mogel napisati... 🤦‍♂️
Odgovori
0 0
bibaleze
