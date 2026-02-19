Znan nenavaden vzrok smrti slavnega igralca filma Šund

Igralca Petra Greenea, ki je med drugim zaslovel z vlogo sadističnega varnostnika Zeda v kultnem filmu Šund (Pulp Fiction), so 12. decembra 2023 našli brez vidnih znakov življenja v njegovem domu v Manhattnu, kasneje pa je v bolnišnici umrl. Dva meseca po tragični smrti, pristojni sporočajo, da je bil za 60-letnega zvezdnika usoden nesrečen strel v pazduho.
Kot je zapisano v uradnem obdukcijskem poročilu, je bil vzrok smrti "strelna rana leve pazduhe s poškodbo brahialne arterije." Ugotovljeno je bilo, da je šlo za nesrečo. Urad mrliškega zdravnika pa ni posredoval nobenih drugih podrobnosti glede nesrečnega primera.
Njegov menedžer Gregg Edwards je decembra lansko leto potrdil njegovo smrt v uradni izjavi za medije. Kot je navedel takrat, je policija preverila stanje v igralčevem domu, potem ko je iz njega več kot 24 ur neprekinjeno donela glasba. Edwards je povedal, da se je z igralcem pogovarjal še teden pred nesrečnim dogodkom.
"Nihče ni igral negativca bolje kot Peter. A je imel tudi svojo nežno stran, ki je večina ljudi ni nikoli videla, in zlato srce," je po prijateljevi smrti povedal Edwards.
Peter je v kultni klasiki Šund igral lik Zeda, sadističnega posiljevalca in varnostnika. Istega leta (1994) je upodobil tudi zlobneža Doriana v filmu Maska z Jimom Carreyjem. Poleg stranskih vlog je Greene igral tudi v filmu Clean, Shaven, v katerem je igral moškega s shizofrenijo, ki je osumljen umora. Spomnimo se ga tudi po vlogi v filmu Dan za trening ob Denzelu Washingtonu, pojavil pa se je tudi v filmu Osumljenih pet.
