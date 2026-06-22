Znana celotna sestava žirije beneškega filmskega festivala

Janezek je vprašal očeta: "Očka, kako težek je moj penis?" "Kakšnih 50 gramov!" "Koliko tehta pa tvoj?" "Moj tehta pa okoli 150 gramov." Nato je Janezek vprašal še dedka: "Dedek, kako težek je tvoj penis?" "Precej težek mora biti, da ga babica ne more več dvigniti!"