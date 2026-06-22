Znana celotna sestava žirije beneškega filmskega festivala

Upravni odbor bienala je na predlog umetniškega direktorja festivala Alberta Barbere za člane žirije letošnjega mednarodnega beneškega filmskega festivala imenoval tunizijsko režiserko in scenaristko Kaouther Ben Hania, britanskega skladatelja Daniela Blumberga in italijanskega univerzitetnega profesorja Francesca Casettija.
Člani žirije so tudi francoski režiser in scenarist Xavier Giannoli, afganistanska režiserka in scenaristka Šarbanu Sadat ter režiser in producent iz Hongkonga Johnnie To. Da bo letošnji žiriji glavnega tekmovalnega programa beneškega filmskega festivala predsedovala ameriška režiserka, igralka, scenaristka in producentka Maggie Gyllenhaal, so v Benetkah sporočili že konec aprila.
Žirija glavnega tekmovalnega programa podeli zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. 83. mednarodni filmski festival v Benetkah bo potekal od 2. do 12. septembra.
Beneški filmski festival, uradno znan kot Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, je najstarejši filmski festival na svetu. Prvič je bil organiziran leta 1932 v okviru beneškega bienala. Velja za enega od treh najprestižnejših filmskih festivalov na svetu, skupaj s festivaloma v Cannesu in Berlinu, in je ključna postojanka za svetovno filmsko industrijo, kjer se predstavljajo najpomembnejši umetniški dosežki leta.
Zlati lev (Leone d'Oro) je najvišja nagrada, ki jo podelijo na beneškem filmskem festivalu za najboljši film v tekmovalnem programu. Ime in podoba nagrade sta neposredno povezana s simbolom mesta Benetke – levom svetega Marka. Nagrada je bila uvedena leta 1949 kot zamenjava za prejšnjo nagrado 'Grand International Prize of Venice' in velja za eno najbolj cenjenih priznanj v svetu filma.
Beneški bienale je ena najstarejših in najpomembnejših mednarodnih kulturnih institucij na svetu, ustanovljena leta 1895. Prvotno je bil zasnovan kot razstava likovne umetnosti, sčasoma pa se je razširil na številna druga področja, vključno s filmom, arhitekturo, glasbo, plesom in gledališčem. Ime 'bienale' izhaja iz dejstva, da se osrednje razstave odvijajo vsaki dve leti, čeprav filmski festival poteka vsako leto.
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