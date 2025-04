Znana četverica filmskih zvezdnikov, ki bodo upodobili Beatle.

Filmski mogotec Sony Picture je na posebnem filmskem dogodku v Las Vegasu razkril četverica filmskih zvezdnikov, ki bodo v prihajajočem biografskem filmu o legendarni glasbeni skupini The Beatles uprizorili Johna Lennona , Paula McCartneyja , Georgea Harrisona in Ringa Starra .

V čevlje Lennona bo stopil igralec Harris Dickinson, znan po vlogah v filmih Ljubica (Babygirl) in Trikotnik žalosti. McCartneyja bo uprizoril Paul Mescal, zvezdnik filma Gladiator II. Igralec Barry Keoghan, najbolj znan po vlogi v filmu Saltburn, bo zaigral bobnarja skupine Ringa Starra, zvezdnik serije Stranger Things Joseph Quinn pa bo stopil v čevlje Georgea Harrisona.

Režijo bo prevzel filmski režiser Sam Mendes, ki se je med drugim podpisal pod Bondova filma Skyfall in Spectre, vojni film 1917 in romantično komedijo Lepota po ameriško. Za film, ki bo luč javnosti ugledal leta 2028, je dejal: "Zgodbo o Beatlih sem skušal posneti več let."