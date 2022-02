Znana igralska zasedba filmskega muzikala Barva škrlata

Glavni akterki v novem projektu, ki je v izvirni različici nominacijo za oskarja prinesel tudi Oprah Winfrey, bosta Fantasia in Danielle Brooks. Veselo novico o tako želeni vlogi je Brooksovi sporočila kar slavna televizijska voditeljica.

Fantasia, zmagovalka tretje sezone šova Ameriški idol, se bo v muzikalu preizkusila v vlogi Celie, pridružila pa se ji bo Danielle Brooks. Igralka, ki so jo gledalci spoznali v seriji Oranžna je nova črna, bo upodobila Sofio. V vlogah sta v preteklosti blesteli igralka Whoopi Goldberg in televizijska ikona Oprah Winfrey.

icon-expand Fantasia Barrino bo upodobila Celie. FOTO: Profimedia

Film Barva škrlata je leta 1985 režiral sloviti Steven Spielberg, zgodba pa je temeljila na istoimenskem romanu, nagrajenem s pulitzerjem, ki ga je spisala Alice Walker. Glasbena različica ikoničnega dela je na Broadwayu v obliki muzikala kraljevala med letoma 2005 in 2008. Leta 2007 in v zadnjem letu ponovitev je bila del ekipe tudi Fantasia, ki je že takrat stopila v čevlje Celie. Danielle Brooks si je nominacijo za nagrado tony prislužila ravno z vlogo Sofie v drugem sklopu ponovitev med letoma 2015 in 2017.

icon-expand Oprah je Danielle Brooks veselo novico sporočila kar z videoklicem. FOTO: Youtube

Winfreyjeva je Brooksovo presenetila z videoklicem in ji sporočila, da je dobila tako želeno vlogo: ''Kličem te, da ti povem, da si ti naša Sofia. Vesela sem, da ti lahko predam to vlogo izpred skoraj 40 let. Vem, da ti bo uspelo.'' Igralka je čustveno sprejela novico in povedala, da je srečna, Oprah pa je obljubila, da bo poskrbela, da bo nanjo ponosna. Film si je v izvirniku prislužil kar enajst nominacij za nagrado oskar, vključno s tisto za najboljši film. Nominiran je bil tudi za pet zlatih globusov, enega od njih je Goldbergova prejela za glavno vlogo v drami.

icon-expand Oprah v filmu iz leta 1985. FOTO: Profimedia