Znana igralska zasedba tretjega filma o medvedku Paddingtonu

Olivia Colman bo upodobila redovnico oziroma mati prednico, ki je opisana kot brezskrbna in vedra nuna, ki igra kitaro in vodi dom za upokojene medvede. Antonio Banderas bo stopil v čevlje Hunterja Cabota, čednega in neustrašnega kapitana rečnega čolna, ki družini Brown ponudi pomoč pri perujski pustolovščini. V vlogi njegove hčerke Gine Cabot bo nastopila Rachel Zegler. Emily Mortimer se bo družini Brown pridružila kot gospa Brown, ki jo je v prejšnjih dveh delih filma igrala Sally Hawkins .

Film bo tokrat režiral Dougal Wilson, ki se bo po pisanju portala Deadline opiral na delo sodelavcev filma Paddington 1 in 2 Paula Kinga, Simona Farnabyja in Marka Burtona, scenarij pa so napisali Burton, Jon Foster in James Lamont. Film bodo, kot piše Deadline, snemali v Veliki Britaniji, Peruju in Kolumbiji, za datum glavnega snemanja pa je napovedan 24. julij.

Zgodbe britanskega avtorja Michaela Bonda o Paddingtonu, ki izvira iz temnih perujskih gozdov in nosi star klobuk, potuje z zdelanim kovčkom ter je oblečen v plašček, so vse od prvih izdaj konec 50. let minulega stoletja doživljale številne ponatise. Knjige o medvedku so bile prevedene v številne jezike in bile prodane v več 10 milijonih izvodov. Uspešna sta bila tudi oba filma, ki sta bila med drugim nominirana za bafto.