Znana igralska zasedba za Marvelov film o superjunaškem kvartetu

Znana je igralska zasedba za Marvelov film o superjunaškem kvartetu The Fantastic Four. V filmu, ki bo luč sveta ugledal 25. julija, bodo v glavnih vlogah zaigrali Pedro Pascal , Vanessa Kirby , Joseph Quinn in Ebon Moss-Bachrach .

Igralska zasedba Marvelovega filma The Fantastic Four: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn in Ebon Moss-Bachrach.

Pedro Pascal, znan po vlogah v seriji Narcos in The Last of Us, bo stopil v čevlje Reeda Richardsa, znanega tudi pod vzdevkom Mister Fantastic (Gospod Fantastični). Vanessa Kirby, znana po vlogah v seriji Krona, franšizi Misija: Nemogoče in filmu Napoleon pa bo zaigrala Sue Storm oziroma Invisible Woman (Nevidna žensko).

Igralec Joseph Quinn, ki je zaigral v seriji Stranger Things, bo Johnny Storm oziroma Human Torch (Človeška bakla), Ebon Moss-Bachrach iz večkrat nagrajene serije The Bear pa bo Ben Grimm, znan tudi kot Thing (Stvar). Film bo režiral Matt Shakman po scenariju Josha Friedmana, Jeffa Kaplana in Iana Springerja.

Studio Marvel ob tem ni razkril drugih informacij, prav tako ostajajo skrivnostni glede zgodbe. Toda v stripu so Fantastični štirje astronavti, ki se spremenijo v superjunake, po tem, ko so izpostavljeni kozmičnim žarkom v vesolju. Reed pridobi sposobnost, da svoje telo raztegne do osupljivih dolžin. Sue, Reedova izbranka, lahko manipulira s svetlobo, da postane nevidna. Johnny, Suein brat, lahko svoje telo spremeni v ogenj, Ben, Reedov najboljši prijatelj, pa se popolnoma spremeni v t. i. močno Stvar.