Znana imena igralcev, ki bodo v filmu Midas Man upodobili v Beatle

Ustvarjalci filma so razkrili, da bo 26-letni Jonah Lees (znan iz britanske serije The Letter For The King ) upodobil Johna Lennona . Kot Paul McCartney bo nastopil 22-letni Blake Richardson (znan iz britanskega pop tria New Hope Club ). Leo Harvey-Elledge je 19-letnik, ki je v preteklosti že zaigral kot Liam Gallagher (v biografskem filmu Creation Stories ), tokrat pa bo George Harrison , novinec Campbell Wallace se bo predstavil kot Ringo Starr.

Ta je o igralski zasedbi dejala: "Igralci, ki bodo upodobili Beatle, so neverjetna skupina mladeničev, ki oddajajo zelo pomembno energijo šestdesetih, so šarmantni, igrivi in zelo avtentični." Dodala je, da bo pomemben tudi doprinos Jayja Lena, ki bo kot izkušeni ameriški televizijski voditelj prinesel to potrebno naravno in natančno upodobitev Sullivana in zgodbi dodal čudovit element modernega šovbiznisa.