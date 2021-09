Znana šahistka toži ustvarjalce serije Damin gambit zaradi lažnih navedb

Vse skupaj je zanetil prizor v seriji, v katerem eden od likov omeni Gaprindašvilijevo in reče: "Tukaj je svetovna prvakinja, ki se ni nikoli pomerila z moškim." Odvetniki znane šahistke so prizor ostro obsodili ter dejali, da prikazana dejstva niso resnična in da je vse skupaj zelo seksistično. "Platforma (ki je ustvarila serijo, op. a.) je namerno lagala o dosežkih None Gaprindašvili, da bi dodatno podkrepila dramo in povzdignila glavni lik serije."

Dejstvo je, da se je Gaprindašvilijeva večkrat pomerila z moškim nasprotnikom. Zgolj na svetovnem turnirju na Švedskem leta 1968 se je pomerila z devetimi šahisti in jih sedem tudi premagala, kar ji je zagotovilo končno tretje mesto. V tožbi so odvetniki poudarili tudi ironijo dejstva, da so ustvarjalci zato, da bi povzdignili ženski lik, poteptali uspehe druge ženske in s tem pokazali veliko mero nespoštovanja do kariere gruzijske šahistke.

Tožba pa ni prvi poskus vzpostavitve stika med šahistko in platformo. Po premieri serije je Gaprindašvilijeva odgovorne opozorila na napako in zahtevala javno opravičilo, a se na njene želje oziroma zahteve nihče ni odzval, še več, prikazano v seriji so odgovorni označili za "neškodljivo".