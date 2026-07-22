Znana žirija 32. Sarajevskega filmskega festivala

Da bo žiriji predsedovala igralka Emily Watson , ki bo hkrati na letošnjem festivalu prejela tudi častno srce Sarajeva, so v Sarajevu sporočili pred dobrim mesecem dni. Žirija pod njenim vodstvom bo izbrala prejemnika nagrade srce Sarajeva za najboljši igrani film. Prejemniki nagrad letošnjega Sarajevskega filmskega festivala bodo znani 21. avgusta.

Hrvaški režiser Igor Bezinović je rojen leta 1983 na Reki. Diplomiral je iz filmske režije na zagrebški Akademiji dramske umetnosti ter filozofije, sociologije in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti. Njegov film Fiume e morte! (2025) je prejel številne nagrade, med drugim evropsko filmsko nagrado za najboljši dokumentarni film. Podpisuje se tudi pod dokumentarna filma Blokada (2012) in Veruda - Film o Bojanu (2015), ki sta prejela oktavijana za najboljši hrvaški dokumentarni film. Njegov debitantski celovečerni igrani film Kratki izlet (2017) je prejel veliko zlato areno za najboljši film na Puljskem filmskem festivalu. Posnel je tudi več kratkih filmov, je objavljeno na festivalski spletni strani.

Igralka Sara Klimoska iz Severne Makedonije je diplomirala na Fakulteti dramskih umetnosti v Skopju, od takrat dalje gradi opazno kariero z domačimi in mednarodnimi filmskimi in televizijskimi projekti. Njena najnovejša glavna vloga je v filmu Zbogom, Kopakabano režiserja Milča Mančevskega, ki naj bi imel premiero še letos. Ukvarja se tudi z režijo in pisanjem scenarijev. Trenutno je v pripravi njen drugi kratki film Chained.

Nizozemec Matthijs Wouter Knol je direktor Evropske filmske akademije od leta 2021, sicer pa filmski producent, predavatelj, urednik in novinar iz Nizozemske ter v preteklosti član žirije več filmskih festivalov po svetu. Na nizozemski Univerzi Leiden in Kraljevem nizozemskem inštitutu v Rimu je magistriral iz sodobne zgodovine.

Grška režiserka, scenaristka, producentka in predavateljica Athina Rachel Tsangari velja za eno od ključnih osebnosti grškega novega vala in je v preteklosti bila predsednica ali članica žirij več filmskih festivalov. Njeni žanrsko hibridni filmi raziskujejo odnose moči in želje v kontekstu spola, razreda in drugačnosti.