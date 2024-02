Znane nominacije za nagrade Sindikata hollywoodskih scenaristov.

Podobno kot pri ostalih nagradah tudi tu z nominacijami prevladujeta filmski uspešnici Oppenheimer in Barbie, med serijami pa priljubljeni Nasledstvo in The Bear. Med nominiranci za originalni scenarij so poleg Barbie še filmi Air, The Holdovers, May December in Past Lives, med prilagojenimi scenariji pa poleg Oppenheimerja še American Fiction, Are You There God? It's Me, Margaret., Morilci cvetne lune in Nyad.

Pri serijah poleg serij Nasledstvo in The Bear izstopajo še Krona, The Diplomat, The Last of Us in Abbott Elementary ter Only Murders in the Building. V kategoriji najboljših scenarijev za pogovorno oddajo so si nominacijo prislužili ustvarjalci naslednjih pogovornih oddaj: The Daily Show, Jimmy Kimmel Live!, Last Week Tonight with John Oliver, Late Night with Seth Meyers, The Late Show with Stephen Colbert ter The Problem with Jon Stewart.