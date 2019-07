Znane nominacije za nagrado emmy: Igra prestolov absolutni rekorder

Prestižna in obenem najpomembnejša televizijska nagrada emmy, ki je ekvivalent filmskim oskarjem, bo letos potekala 22. septembra v Los Angelesu. Ameriška akademija za televizijo je letos že 71. razglasila seznam nominirancev, največ nominacij – kar 32, pa je prejela televizijska serija Igra prestolov (Game of Thrones). Lani je taista prejela deset nominacij manj, s čimer je letos, po poročanju tujih medijev, postavila absolutni rekord vseh časov v kategoriji televizijskih serij. Na drugem mestu je po številu nominacij pristala nadvse priljubljena mini-serija Černobil (Chernobyl), ki je prejela 19 nominacij.

Oglejte si seznam vseh nominirancev:

Najboljša dramska serija:

Better Call Saul

Bodyguard

Game of Thrones

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us

Najboljša humoristična serija:

Barry

Fleabag

Russian Doll

Schitt's Creek

The Good Place

The Marvelous Mrs. Maisel

Veep

Najboljša mini serija:

Chernobyl

Escape At Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

When They See Us

Najboljša igralka v dramski seriji:

Emilia Clarke, Game of Thrones

Robin Wright, House of Cards

Viola Davis, How To Get Away With Murder

Sandra Oh, Killing Eve

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, This Is Us

Najboljši igralec v dramski seriji:

Bob Odenkirk,Better Call Saul

Kit Harington,Game of Thrones

Jason Bateman, Ozark

Billy Porter, Pose

Sterling K. Brown, This Is Us

Milo Ventimiglia, This Is Us

Najboljša igralka v humoristični seriji:

Christina Applegate, Dead to Me

Natasha Lyonne, Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Najboljši igralec v humoristični seriji:

Bill Hader, Barry

Anthony Anderson, Black-ish

Ted Danson, The Good Place

Don Cheadle, Black Monday

Eugene Levy, Schitt's Creek

Michael Douglas, The Kominsky Method

Najboljša igralka v mini seriji:

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Aunjanue Ellis, When They See Us

Joey King, The Act

Niecy Nash, When They See Us

Michelle Williams,Fosse/Verdon

Najboljši igralec v mini seriji:

Mahershala Ali, True Detective

Benicio del Toro, Escape at Dannemora

Hugh Grant,A Very English Scandal

Jared Harris, Chernobyl

Jharrel Jerome, When They See Us

Sam Rockwell, Fosse/Verndon

Najboljši TV film:

Bandersnatch (Black Mirror)

Brexit

Deadwood

King Lear

My Dinner With Hervé