Znane nominacije za emmyje: med nominiranci tudi Brad Pitt

Med epidemijo, ki je ustavila svet, in karanteno po celem svetu so ljudje uteho in kratkočasenje našli tudi v televizijskih vsebinah. Ameriška akademija za televizijo je v torek objavila seznam nominirancev za 72. podelitev najbolj prestižnih televizijskih nagrad – nagrad emmy.

Kar 26 nominacij je letos prejela šestdelna stripovska serija Watchmen , sledi ji serija The Marvelous Mrs. Maisel z 20 nominacijami. 18 nominacij je prejela serija Succession , prav tako 18 Ozark , 15 nominacij pa sta prejeli seriji Schitt's Creek in The Mandalorian . Med nominiranci je letos največ serij Netflixa, kar 160. Tretjič zaporedoma pa je v svoji 30-letni karieri nominiran tudi filmski igralec Brad Pitt s svojo imitacijo nepozabnega Dr. Anthonyja Faucija.

Letošnja podelitev nagrad bo potekala 20. septembra, povezovalec pa bo priljubljeni televizijski voditelj Jimmy Kimmel. Kako bo podelitev potekala, še ni znano, je pa najbolj verjetni razplet, da bo podelitev zaradi koronavirusa potekala virtualno.

NOMINACIJE ZA NAGRADO EMMY 2020

Najboljša dramska serija:

Better Call Saul

The Crown

Deklina zgodba (The Handmaid's Tale)

Ubij Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Nasledstvo (Succession)

Najboljša humoristična serija:

Nikar tako živahno (Curb Your Enthusiasm)

Dead To Me

The Good Place

Negotova (Insecure)

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt's Creek

Kaj počnemo v mraku (What We Do in the Shadows)

Najboljša kratka serija:

Little Fires Everywhere

Mrs. America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

Najboljši igralec v dramski seriji:

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Steve Carell, The Morning Show

Brian Cox, Succession

Billy Porter, Pose

Jermy Strong, Succession

Najboljša igralka v dramski seriji:

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Ubij Eve

Laura Linney, Ozark

Sandra Oh, Ubij Eve

Zendaya, Euphoria

Najboljši igralec v humoristični seriji:

Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle,Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas,The Kominsky Method

Eugene Levy, Schitt's Creek

Ramy Youssef, Ramy

Najboljša igralka v humoristični seriji:

Christina Applegate, Dead To Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini, Dead To Me

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Issa Rae,Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Najboljši igralec v kratki seriji ali televizijskem filmu:

Jermy Irons,Watchmen

Hugh Jackman, Bad Education

Paul Mescal,Normalni ljudje (Normal People)

Jeremy Pope, Hollywood

Mark Ruffalo,I Know This Much Is True

Najboljša igralka v kratki seriji ali televizijskem filmu:

Cate Blanchett,Mrs America

Shira Haas, Unorthodox

Regina King, Watchmen

Octavia Spencer, Self Made

Kerry Washington,Little Fires Everywhere

Najboljša režija dramske serije:

Benjamin Caron, The Crown

Jessica Hobbs, The Crown

Lesli Linka Glatter, Homeland

Mimi Leder, The Morning Show

Alik Skharov, Ozark

Ben Semanoff, Ozark

Andrij Parekh, Succession

Mark Mylod, Succession

Najboljša režija za kratko serijo:

Lynn Shelton, Little Fires Everywhere

Lenny Abrahamson,Normalni ljudje (Normal People)

Maria Schrader, Unorthodox

Nicole Kassell, Watchmen

Steph Green, Watchmen

Stephen Williams, Watchmen

Ostale nominacije pa si lahko ogledate TUKAJ.