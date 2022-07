Znane nominacije za najbolj prestižne televizijske nagrade emmy

Med letošnjimi nominiranci za nagrado emmy je kar nekaj novosti, med drugim serija Only murders in the building, v kateri igrata legendarna Steve Martin in Martin Short. Nominacije si je pridružila tudi serija Squid Game, ki je ob koncu lanskega leta razburila javnost s svojim brutalnim pogledom na denar, svet in odnose. Med starimi emmy znanci pa so se znašli Jason Sudeikis za vlogo v seriji Ted Lasso in Bob Odenkirk za serijo Better Call Saul. Seznam nagrajencev si lahko ogledate spodaj.

NOMINACIJE ZA NAGRADO EMMY 2022:

Najboljša dramska serija:

Better Call Saul

Euphoria

Ozark

Severance

Squid Game

Stranger Things

Succession

Yellowjackets

Najboljša humoristična serija:

Abbott Elementary

Barry

Curb Your Enthusiasm

Hacks

The Marvelous Mrs. Maisel

Onlny Murders in the Building

Ted Lasso

What We Do In The Shadows

Najboljša kratka serija:

Dopesick

The Dropout

Inventing Anna

Pam and Tommy

The White Lotus

Najboljši igralec v dramski seriji:

Jason Bateman, Ozark

Brian Cox, Succession

Lee, Squid Game

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Severance

Jeremy Strong, Succesion

Najboljša igralka v dramski seriji:

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Liney, Ozark

Melanie Lynskey

Sandra Oh, Killing Eve

Reese Witherspoon, The Morning Show

Zendaya, Europhia

Najboljši igralec v humoristični seriji:

Donald Glover, Atlanta

Nicholac Holt, The Great

Steve Martin, Only murders in the building

Martin Short, Only murders in the building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Najboljša igralka v humoristični seriji:

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Jean Smart, Hacks

Najboljši igralec v kratki seriji ali televizijskem filmu:

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven

Oscar Isaac, Scenes from a Marriage

Michael Keaton, Dopesick

Himesh Patel, Station Eleven

Sebastian Stan, Pam & Tommy

Najboljša igralka v kratki seriji ali televizijskem filmu:

Toni Collette, The Staircase

Julia Garner, Inventing Anna

Lily James, Pam & Tommy

Sarah Paulson, Impeachment: American Crime Story

Margaret Qualley, Maid

Amanda Seyfried, The Dropout

Najboljša pogovorna oddaja:

Daily show with Noah

Jimmy Kimmel live!

Last week tonight with John Oliver

Late night with Seth Mayers

The late show with Stephen Colbert

Celoten seznam nominirancev si oglejte TUKAJ.