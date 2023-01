Znane nominacije za zlate maline: film Blondinka z osmimi nominacijami.

Znane so nominacije za zlate maline, nagrado, ki se podeljuje vse od leta 1980 kot protiutež prestižnim oskarjem. Letos sta največ nominacij prejela Blondinka, biografski film o Marilyn Monroe, ki ima skupno osem nominacij za maline – med drugim za najslabši film ter režijo in scenarij – in z oskarjem nagrajeni ameriški igralec Tom Hanks. Ta se letos ponaša s kar tremi nominacijami za zlate maline. Hanks je nominiran tako v kategoriji za glavno kot stransko moško vlogo.