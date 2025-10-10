Znane podrobnosti dokumentarnega filma o Melanii Trump

Januarja prihodnje leto bo v kinematografe pod okriljem tuje pretočne platforme prišel dokumentarni film o ameriški prvi dami Melanii Trump , ki spremlja ozadje njenega življenja okoli 20 dni pred januarsko inavguracijo njenega moža Donalda Trumpa .

Kot navajajo v opisu filma, bo dokumentarec skozi oči prve dame predstavil, kako "organizira načrte za inavguracijo, se spopada z zapletenostjo prehoda v Belo hišo in se s svojo družino ponovno vključi v javno življenje". Ob tem napovedujejo tudi "ekskluzivne posnetke kritičnih sestankov in zasebnih pogovorov".

Poleg filma bodo izdali še tridelno dokumentarno serijo, ki spremlja Melanio v New Yorku, Mar-a-Lagu in Washingtonu.

Kot je januarja povedala za Fox & Friends, predstavljajo njeno vsakdanje življenje in prikažejo njene odgovornosti. "To je vsakdanje življenje, od prehodne ekipe do selitve v Belo hišo, pakiranja, sestavljanja moje ekipe, urada prve dame, tega, kar je potrebno, da postane rezidenca tvoj dom, da najameš ljudi, ki jih potrebuješ," je dejala tedaj.