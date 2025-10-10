Svetli način
Znane podrobnosti dokumentarnega filma o Melanii Trump

Washington, 10. 10. 2025 12.10 | Posodobljeno pred 12 minutami

R. M.
3

Konec lanskega in začetek letošnjega leta je potekalo snemanje dokumentarnega filma o ameriški prvi dami Melanii Trump. Kot so sporočili, bo film spremljal dneve pred inavguracijo Donalda Trumpa.

Januarja prihodnje leto bo v kinematografe pod okriljem tuje pretočne platforme prišel dokumentarni film o ameriški prvi dami Melanii Trump, ki spremlja ozadje njenega življenja okoli 20 dni pred januarsko inavguracijo njenega moža Donalda Trumpa.

Melania Trump
Melania Trump FOTO: AP

Kot navajajo v opisu filma, bo dokumentarec skozi oči prve dame predstavil, kako "organizira načrte za inavguracijo, se spopada z zapletenostjo prehoda v Belo hišo in se s svojo družino ponovno vključi v javno življenje". Ob tem napovedujejo tudi "ekskluzivne posnetke kritičnih sestankov in zasebnih pogovorov".

Poleg filma bodo izdali še tridelno dokumentarno serijo, ki spremlja Melanio v New Yorku, Mar-a-Lagu in Washingtonu.

Kot je januarja povedala za Fox & Friends, predstavljajo njeno vsakdanje življenje in prikažejo njene odgovornosti. "To je vsakdanje življenje, od prehodne ekipe do selitve v Belo hišo, pakiranja, sestavljanja moje ekipe, urada prve dame, tega, kar je potrebno, da postane rezidenca tvoj dom, da najameš ljudi, ki jih potrebuješ," je dejala tedaj.

Nekdanja slovenska manekenka od 90. let prejšnjega stoletja živi v ZDA. Po poroki s Trumpom leta 2005 je pridobila ameriško državljanstvo. Melania je tudi producentka filma. Film sledi uspehu njene knjige spominov, ki jo je izdala lani jeseni.

Dokumentarec bo režiral Brett Ratner. Gre za njegov prvi projekt po letu 2017, ko ga je več žensk obtožilo spolnih napadov. Ratner je obtožbe zanikal.

melania trump dokumentarni film inavguracija
  • Regal
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Glotar
10. 10. 2025 12.22
čudakinja...
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
10. 10. 2025 12.21
Zlate rokavičke. Koga sploh zanima ta ženska?
ODGOVORI
0 0
HolopjeHitler
10. 10. 2025 12.19
-1
Ponos Slovenije. Nobena slo političarka ji ne seže do gležnjev. Pa če še dako plešejo.
ODGOVORI
0 1
