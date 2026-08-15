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Znane podrobnosti težko pričakovane igrane različice Zlatolaske

Anaheim, 15. 08. 2026 13.20 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Kathryn Hahn bo v filmu Zlatolaska zaigrala Mother Gothel

Znano je, kdaj bo luč sveta ugledala igrana različica animirane uspešnice Zlatolaska. Disney je na svoji tradicionalni konvenciji D23, na kateri vsako leto predstavi načrte za prihajajoče projekte, razkril, da bo film v kinematografe prišel 31. marca 2028.

V glavnih vlogah nastopata Teagan Croft kot Zlatolaska in Milo Manheim kot Flynn Rider. Film bo sledil zgodbi bratov Grimm, ki pripoveduje o princesi z magično dolgimi lasmi. Potem ko je Zlatolaska več let zaprta v odmaknjenem stolpu, jo reši ubežnik in tat Flynn Rider. V igralski zasedbi je tudi Kathryn Hahn kot Mati Gothel, glavna antagonistka filma, ki Zlatolasko zapre v stolp.

Kathryn Hahn na konvenciji D23
Kathryn Hahn na konvenciji D23
FOTO: Profimedia

"Obožujem biti Mati Gothel. Je osupljiva, zabavna, čudovita, prijazna in izjemno radodarna," je Hahn povedala občinstvu. "Morda je nekoliko preveč zaščitniška, ampak to je zato, ker ji je tako zelo mar." Pod režijo filma se bo podpisal Michael Gracey, ki je pred tem posnel Največjega šovmana, za scenarij pa bosta poskrbela Jennifer Kaytin Robinson in Michael Montemayor.

Snemanje filma se je junija začelo v Španiji. O igrani različici Tangled so prvič poročali decembra 2024, ko je bilo razkrito, da je projekt v pripravi, vendar so ga aprila naslednje leto začasno ustavili, potem ko se je Disneyjeva priredba Sneguljčice v kinematografih izkazala za neuspešno.

Izvirni film iz leta 2010 je v svetovnih kinematografih zaslužil 592 milijonov dolarjev. Zlatolaski, prikupni princesi z dolgimi lasmi, je glas posodila Mandy Moore, samozavestnemu in nekoliko prevzetnemu Flynnu pa Zachary Levi. Uspeh filma je privedel do različnih izpeljank, med drugim kratkega filma Tangled Ever After in serije Rapunzel's Tangled Adventure. Pesem iz filma I See the Light je bila leta 2011 nominirana za oskarja za najboljšo izvirno pesem, film pa je prejel tudi nominaciji za zlati globus v kategorijah najboljši animirani film in najboljša izvirna pesem.

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