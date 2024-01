Znane so nominacije za nagrade SAG.

Podobno kot na zlatih globusih tudi pri nagradah SAG s filmskimi nominacijami vodita uspešnici Barbie in Oppenheimer , pri nominacijah v televizijskih kategorijah pa dominira serija Nasledstvo . Tako Barbie kot Oppenheimer sta prejela nominacije v štirih glavnih kategorijah, vključno v kategoriji najboljšega ansambla. Filma se bosta za glavno nagrado potegovala skupaj s filmi American Fiction, Barva nachu in Morilci cvetne lune.

FILMI

Izjemna predstava moškega igralca v glavni vlogi

Bradley Cooper, Maestro

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, The Holdovers

Cillian Murphy, Oppenheimer

Jeffrey Wright, American Fiction

Izjemna predstava ženske igralke v glavni vlogi

Annette Bening, Nyad

Lily Gladstone, Morilci cvetne lune

Carey Mulligan, Maestro

Margot Robbie, Barbie

Emma Stone, Uboga bitja

Izjemna predstava moškega igralca v stranski vlogi

Sterling K. Brown, American Fiction

Willem Dafoe, Uboga bitja

Robert De Niro, Morilci cvetne lune

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Izjemna predstava ženske igralke v stranski vlogi

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, Barva nachu

Penélope Cruz, Ferrari

Jodie Foster, Nyad

Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

Izjemna igra igralske zasedbe v filmu

American Fiction

Barbie

Barva nachu

Morilci cvetne lune

Oppenheimer

TELEVIZIJA

Izjemna igra moškega igralca v televizijskem filmu ali omejeni seriji

Matt Bomer, Sopotniki

Jon Hamm, Fargo

David Oyelowo, Lawmen: Bass Reeves

Tony Shalhoub, Zadnji primer gospoda Monka: film o menihu

Steven Yeun, Beef

Izjemna igra ženske igralke v televizijskem filmu ali omejeni seriji

Uzo Aduba, Painkiller

Kathryn Hahn, Tiny Beautiful Things

Brie Larson, Lessons in Chemistry

Bel Powley, A Small Light

Ali Wong, Beef

Izjemna igra moškega igralca v dramski seriji

Brian Cox, Nasledstvo

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Nasledstvo

Matthew Macfadyen, Nasledstvo

Pedro Pascal, The Last of Us

Izjemna igra ženske igralke v dramski seriji

Jennifer Aniston, The Morning Show

Elizabeth Debicki, Krona

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Sarah Snook, Nasledstvo

Izjemna igra moškega igralca v humoristični seriji

Brett Goldstein, Ted Lasso

Bill Hader, Barry

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear

Izjemna igra ženske igralke v humoristični seriji

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Izjemna predstava ansambla v dramski seriji

Krona

Pozlačena doba

The Last of Us

The Morning Show

Nasledstvo

Izjemna izvedba ansambla v humoristični seriji

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Only Murders in the Building

Ted Lasso

KASKADERSKI DOSEŽKI

Izjemna akcijska izvedba kaskaderskega ansambla v filmu

Barbie

Varuhi galaksije: 3. dejanje

Indiana Jones 5

John Wick: 4. poglavje

Misija: Nemogoče - Maščevanje, 1. del

Izjemna akcijska izvedba kaskaderskega ansambla v televizijski seriji

Ahsoka

Barry

Beef

The Last of Us

The Mandalorian