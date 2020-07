Znane žirije 77. beneškega filmskega festivala

Žiriji tekmovalnega programa Benetke 77 bo predsedovala avstralska filmska igralka in dvakratna oskarjevka Cate Blanchett, kar so organizatorji sporočili že januarja. Žirijo pa sestavljajo še avstrijska režiserka in scenaristka Veronika Franz, britanska režiserka in scenaristkaJoanna Hogg, italijanski pisatelj Nicola Lagioia, nemški režiser in scenarist Christian Petzold, romunski režiser in scenarist Cristi Puiu ter francoska igralka Ludivine Sagnier.