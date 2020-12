Na podelitvi evropskih filmskih nagrad največ kipcev za film Nažgani

Ob razglasitvi glavne nagrade, in sicer za najboljši film, je režiser Thomas Vintenberg evropski film označil za nekaj posebnega. Kot je dejal, nobenega od svojih filmov ne bi mogel posneti brez javnega financiranja v njegovi državi in v Evropi. Film Nažgani tako po njegovih besedah ne bi mogel nastati zunaj te celine. Njegova tragikomedija, s katero je postal tudi evropski režiser leta, govori o krizi srednjih let. Pripoveduje o štirih prijateljih, ki se odločijo preveriti, ali bi bili z nekoliko alkohola v krvi bolj uspešni, bolj umirjeni in predvsem srečnejši ljudje.

Nagrado za inovativno pripoved je dobil britansko-irski filmar Marc Cousinsza 14-urni dokumentarec Women make film: A new road movie through cinema, v katerem je predstavil številne pozabljene režiserke, ki so po njegovih besedah pisale zgodovino filma in so bile v navdih. Kot so zapisali v EFA, nova nagrada odraža spremembe v kinematografiji in prepoznava nove pristope v pripovedovanju zgodb. Za evropsko odkritje leta pa so člani EFA nagradili italijanskega režiserja Carla Sironija za dramo Sole na temo lažne posvojitve med svojci in izogibanja zakonodaji, ki v Italiji prepoveduje nadomestno materinstvo.

Nagrade so, ne brez tehničnih težav, podeljevali iz studia v berlinskem Futuriumu, nominiranci in nagrajenci pa so se v podelitev vključevali prek videokonference. Kot je povedal moderator Steven Gätjen, so tudi v teh negotovih časih videli številne izjemne evropske filme, filme, ki premikajo meje in na nepričakovan način raziskujejo njihove teme. Po njegovih besedah izzivajo oblasti, povzročajo nestrinjanja in prinašajo spremembe. Gostitelji so bili predsednik EFA Mike Downey ter Agnieszka Holland, Wim Wendersin Marion Döring.

Na podelitvi evropskih oskarjev so prvič razglasili tudi tri nominirance za nagrado evropskega občinstva lux, ki jo bo Evropski parlament odslej podeljeval v sodelovanju z EFA ter v partnerstvu z Evropsko komisijo in mrežo Europa Cinemas. To so filmi Nažgani, Kolektiv in Corpus Christi poljskega režiserja Jana Komase.