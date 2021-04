Znani dobitniki nagrad SAG: Chadwick Boseman in Viola Davis sta se vpisala v zgodovino

V film Ma Rainey's Black Bottom sta zablestela Viola Davis in pokojni Chadwick Boseman , za kar sta bili podeljeni nagradi za najboljšo moško ter žensko glavno vlogo. S tem sta postala prva temnopolta glavna igralca v filmu, ki sta bila nagrajena v prestižni kategoriji v istem letu. Nagrad za stranski vlogi sta se razveselila tudi Yuh-Jung Youn (film Minari ) in Daniel Kaluuya (film Judas and the Black Messiah ) in tako dopolnila zgodovinski trenutek.

Nagrade SAG, ki so pokazatelj tega, kar lahko pričakujemo na podelitvi oskarjev, bi morali podeliti že 4. januarja. Kasneje so jih zaradi trajajoče pandemije prestavili na 14. marec, zaradi podelitve grammy na isti dan pa so se pričele težave z datumom predvajanja.

Nagrade SAG so gostile številne od letošnjih nominirancev, pojavili so se: Riz Ahmed, Sterling K. Brown, Daveed Diggs, Ethan Hawke, Dan Levyter Jason Sudeikis. Del prireditve pa so bili tudi zvezdniki, kot so: Lily Collins, Common, Ted Danson, Cynthia Erivo, Jimmy Fallon, Josh Gad, Mindy Kaling, Helen Mirren, Rita Moreno inDaisy Ridley.

Glavne nagrade so šle v roke spodaj naštetim.

Najboljši igralec v TV-filmu ali seriji:

Bill Camp, “The Queen’s Gambit”

Daveed Diggs, “Hamilton”

Hugh Grant, “The Undoing”

Ethan Hawke, “The Good Lord Bird”

Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”

Najboljša igralka v TV-filmu ali seriji:

Cate Blanchett, “Mrs. America”

Michaela Coel, “I May Destroy You”

Nicole Kidman, “The Undoing”

Anya Taylor-Joy, “The Queen’s Gambit”

Kerry Washington, “Little Fires Everywhere”

Najboljši igralec v komični seriji:

Nicholas Hoult, “The Great”

Dan Levy, “Schitt’s Creek”

Eugene Levy, “Schitt’s Creek”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Ramy Youssef, “Ramy”

Najboljša igralka v komični seriji:

Christina Applegate, “Dead to Me”

Linda Cardellini, “Dead to Me”

Kaley Cuoco, “The Flight Attendant”

Annie Murphy, “Schitt’s Creek”

Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

Najboljša zasedba v komični seriji:

“Dead to Me”

“The Flight Attendant”

“The Great”

“Schitt’s Creek”

“Ted Lasso”

Najboljši stranski igralec v filmu:

Sacha Baron Cohen, “The Trial of the Chicago 7”

Chadwick Boseman, “Da 5 Bloods”

Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

Jared Leto, “The Little Things”

Leslie Odom Jr., “One Night in Miami”

Najboljša stranska igralka v filmu:

Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm”

Glenn Close, “Hillbilly Elegy”

Olivia Colman, “The Father”

Youn Yuh-jung, “Minari”

Helena Zengel, “News of the World”

Najboljša igralka v dramski seriji:

Gillian Anderson, “The Crown”

Olivia Colman, “The Crown”

Emma Corrin, “The Crown”

Julia Garner, “Ozark”

Laura Linney, “Ozark”

Najboljši igralec v dramski seriji:

Jason Bateman, “Ozark”

Sterling K. Brown, “This Is Us”

Josh O’Connor, “The Crown”

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Regé-Jean Page, “Bridgerton”

Najboljša zasedba v dramski seriji:

“Better Call Saul”

“Bridgerton”

“The Crown”

“Lovecraft Country”

“Ozark”

Najboljša igralka v filmu:

Amy Adams, “Hillbilly Elegy”

Viola Davis, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman”

Frances McDormand, “Nomadland”

Carey Mulligan, “Promising Young Woman”

Najboljši igralec v fimu:

Riz Ahmed, “Sound of Metal”

Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Anthony Hopkins, “The Father”

Gary Oldman, “Mank”

Steven Yeun, “Minari”

Najboljša zasedba v filmu:

“Da 5 Bloods”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Minari”

“One Night In Miami”

“The Trial of the Chicago 7”