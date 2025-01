Znani nominiranci nagrad bafta: Izbirali bodo med 42 filmi

Britanska akademija za filmsko in televizijsko umetnost je razglasila nominirance za nagrade bafta, z njimi pa bodo nagradili najboljše britanske in mednarodne prispevke k filmu minulega leta. Za svoj kipec se bo potegovalo 42 filmov, med njimi pa so tako največje uspešnice, ki so vabile v kino, kot tudi neodvisni filmi. Z 12 nominacijami vodi Conclave.

V času, ko so ponovno preložili razglasitev nominirancev za oskarje, pa je Britanska akademija sporočila, kdo se bo potegoval za prestižne kipe, ki jih bodo 16. februarja podelili na Otoku. Z 12 nominacijami se bo za nagrado bafta potegoval film Conclave, katerega zgodba govori o izboru novega papeža, nominiran pa je tudi v kategorijah za najboljši film in najboljšo režijo, za kipec pa se bodsta potegovala Ralph Fiennes kot najboljši igralec in Isabella Rossellini v kategoriji najboljše stranske igralke.

Nagrade bafta bodo podelili 16. februarja v Londonu. FOTO: Profimedia icon-expand

Tesno za petami mu z 11 nominacijami sledi špansko govoreči muzikal Emilia Perez in povojna drama The Brutalist, ki si je prislužila devet nominacij, med katerimi se poteguje za najboljši film. S po sedmimi nominacijami sledijo še Žlehtnoba, Anora in drugi del franšize Dune, šest nominacij sta zbrala Chalametov A Complete Unknown, biografski film o Bobu Dylanu, in Kneecap, za pet kipcev pa se bosta potegovala Nosferatu in The Substance. Seznam nominirancev: Najboljši film Anora The Brutalist A Complete Unknown Conclave Emilia Perez

Timothée Chalamet kot mladi Bob Dylan v filmu A Complete Unknown. FOTO: Profimedia icon-expand

Najboljši britanski film Bird Blitz Conclave Gladiator II Hard Truths Kneecap Lee Love Lies Bleeding The Outrun Wallace And Gromit: Vengeance Most Fowl Izstopajoči prvenec britanskega režiserja, scenarista ali producenta Hoard - Luna Carmoon (režiser/scenarist) Kneecap - Rich Peppiatt (režiser, scenarist) Monkey Man - Dev Patel (režiser) Santosh - Sandhya Suri (režiser, scenarist), James Bowsher (producent), Balthazar de Ganay (producent) Sister Midnight - Karan Kandhari (režiser, scenarist)

Film Emilia Pérez FOTO: Liffe icon-expand

Najboljši tujejezični film All We Imagine As Light Emilia Perez I'm Still Here Kneecap The Seed Of The Sacred Fig Najboljši dokumentarni film Black Box Diaries Daughters No Other Land Super/Man: The Christopher Reeve Story Will & Harper Najboljši režiser Anora - Sean Baker The Brutalist - Brady Corbet Conclave - Edward Berger Dune: Part Two - Denis Villeneuve Emilia Perez - Jacques Audiard The Substance - Coralie Fargeat

V filmu The Substance nastopa tudi Demi Moore. FOTO: Profimedia icon-expand

Najboljši izvirni scenarij Anora - Sean Baker The Brutalist - Brady Corbet & Mona Fastvold Kneecap - Rich Peppiatt, Naoise O Caireallain, Liam Og O Hannaidh, JJ O Dochartaigh A Real Pain - Jesse Eisenberg The Substance - Coralie Fargeat Najboljši prirejeni scenarij A Complete Unknown - James Mangold and Jay Cocks Conclave - Peter Straughan Emilia Perez - Jacques Audiard Nickel Boys - RaMell Ross and Joslyn Barnes Sing Sing - Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence 'Divine Eye' Maclin, John 'Divine G' Whitfield Najboljša glavna igralka Cynthia Erivo - Wicked Karla Sofia Gascon - Emilia Perez Marianne Jean-Baptiste - Hard Truths Mikey Madison - Anora Demi Moore - The Substance Saoirse Ronan - The Outrun

Demi Moore FOTO: Profimedia icon-expand

Najboljši glavni igralec Adrien Brody - The Brutalist Timothee Chalamet - A Complete Unknown Colman Domingo - Sing Sing Ralph Fiennes - Conclave Hugh Grant - Heretic Sebastian Stan - The Apprentice Najboljša stranska igralka Selena Gomez - Emilia Perez Ariana Grande - Wicked Felicity Jones - The Brutalist Jamie Lee Curtis - The Last Showgirl Isabella Rossellini - Conclave Zoe Saldana - Emilia Perez

