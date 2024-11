Znani obrazi so se potopili v svet filma Gladiator II

V Cineplexxu so se na ekskluzivni predpremieri težko pričakovanega filma Gladiator II znani obrazi za nekaj ur vrnili v stari Rim med gladiatorje, cesarje in generale. Za pravo vzdušje pred projekcijo je poskrbelo Društvo za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj Poetovio LXIX, ki je obiskovalce pred filmom popeljalo v rimski imperij in pripravilo na gladiatorske igre.

Premiere so se med drugim udeležili zakonca Potrebuješ, igralka Nina Ivanič in kaskader Rok Cvetkov, manekenka Iryna Osypenko, igralka in radijska voditeljica Melani Mekicar, igralec Tine Ugrin, raper Challe Salle s soprogo Yvonne in Dejan Krupić, urednik serij na POP TV. Nina Ivanič in Rok Cvetkov sta bila nad originalom navdušena, Cvetkov ga je označil celo za najboljšega vseh časov, zato so bila pričakovanja pred ogledom novega Gladiatorja zelo visoka. Predstavnika mlajše generacije Melani Mekicar in Tine Ugrin sta se medtem zelo veselila, da bosta lahko na velikem platnu videla zvezdnika Paula Mescala.