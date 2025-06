Znani prejemniki nagrad na področju filma, televizije in sinhronizacije

Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev je razglasilo letošnje prejemnike nagrad na področju filma, televizije in sinhronizacije. Nagrade prejemajo ustvarjalci, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju avdiovizualne umetnosti v Sloveniji. Letos so to Milena Zupančič in Boris Juh za življenjsko delo, Nika Rozman in Jurij Drevenšek za igralske dosežke, Vesna Slapar za sinhronizacijo in Petra Trampuž Bocevska za doprinos h kakovosti igralskih izvedb.

Milena Zupančič je v svoji skoraj šestdesetletni karieri ustvarila eno najobsežnejših in najbolj prepoznavnih igralskih poti v zgodovini slovenskega filma. Je ljubljenka občinstva, ki je pustila neizbrisen pečat v filmih, kot so Cvetje v jeseni, Vdovstvo Karoline Žašler, Moj ata, socialistični kulak, Idealist, Panika, Srečen za umret in številni drugi. Njena filmska in televizijska prezenca zaznamujeta več generacij gledalcev, njen prispevek k razvoju filmske igre pa potrjuje tudi širok nabor domačih in mednarodnih nagrad. Nagrada Ita Rina je poklon njenemu igralskemu opusu, pa tudi njeni vseživljenjski ustvarjalnosti, igralskemu šarmu in neustavljivemu elanu.

Milena Zupančič FOTO: Peter Uhan icon-expand

Boris Juh letos praznuje častitljivih 90 let in skoraj sedem desetletij umetniškega udejstvovanja v filmu. V tem času je kot zavzet profesionalec s humorjem, intelektualno ostrino in natančno odmerjenim cinizmom oblikoval več kot 30 raznoterih junakov. Še posebej se je vtisnil v kolektivni spomin slovenskega občinstva v filmih Med strahom in dolžnostjo, Iskanja, Nasvidenje v naslednji vojni, Pustota in Christophoros. Nagrada Ita Rina je priznanje njegovi dolgoletni predanosti igralskemu poklicu in delu, s katerim je soustvaril temelje slovenskega igranega filma.

Boris Juh FOTO: Peter Uhan icon-expand

Nika Rozman je v zadnjem obdobju ustvarila prepričljive vloge v raznolikih domačih in tujih produkcijah. V serijah Leninov park in Dolina rož je zgradila večplastno junakinjo Tino Lanc, v filmu Istina pa je izstopala z izrazito čustveno natančnostjo. Vloge v filmih Nočko, mami! in Obvoznica dodatno potrjujejo njen igralski razpon in zavzetost pri oblikovanju sodobnih ženskih likov. Nagrado veliki plan prejme za igralsko držo, ki temelji na premišljenosti, raziskovanju in izraziti predanosti poklicu.

Nika Rozman FOTO: Teja Blatnik icon-expand

Jurij Drevenšek se že več let uveljavlja kot vsestranski filmski igralec, ki prepričljivo prehaja med različnimi žanri in slogovnimi pristopi. V filmih Zbudi me, Varuhi formule, Tartinijev ključ in Poslednji heroj je izoblikoval like z močno notranjo logiko in občutljivostjo, ob tem pa ohranjal igralsko svežino in slogovno natančnost. Nagrado veliki plan prejme za igralsko zrelost in slogovno raznolikost, s katerima se je uveljavil kot eden najizrazitejših ustvarjalcev svoje generacije.

Jurij Drevenšek FOTO: John Pavlish icon-expand

Nagrado glas risanke prejme Vesna Slapar za glasovno interpretacijo glavnega junaka v animirani seriji Tib in Tamtam. Vloga dečka Tiba zahteva raznoliko in čustveno natančno glasovno izvedbo, kar je nagrajenka izpeljala z izrazitim občutkom za dinamiko in ritem animirane pripovedi. Nagrada priznava tudi njen širši prispevek k slovenskemu prostoru sinhronizacije, kjer že dolga leta s svojo glasovno interpretacijo bogati svet risank in domišljije.

Vesna Slapar FOTO: Mare Mutić icon-expand

Nagrado kontraplan, ki jo DSI podeljuje filmskim sodelavcem, ki s svojim delom pripomorejo k odličnosti igralca v AV produkciji, prejme Petra Trampuž Bocevska. Kot dolgoletna tajnica režije, producentka in mentorica je pomembno sooblikovala številne filmske projekte in bila nepogrešljiva podpora igralskim in snemalnim ekipam. Njeno delo v ozadju pomembno vpliva na potek snemanja in igralčevo ustvarjalnost – prav zato ga društvo prepoznava kot ključno.

Petra Trampuž Bocevska FOTO: osebni arhiv icon-expand

Nagrade bodo podeljene v petek, 13. junija, na slovesni otvoritvi Igralskega filmskega festivala Krafft v Kranju. Festival, ki se letos odvija že petič, v ospredje postavlja igralsko umetnost, strokovni program pa tudi letos nastaja v sodelovanju z Društvom slovenskih avdiovizualnih igralcev.