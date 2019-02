Znani prvi podeljevalci oskarjev

Po zapletih glede gostitelja letošnjih oskarjih, ki so se pojavili zaradi desetletje starih neprimernih tvitov komikaKevina Harta, ki je nato vodenje odklonil, je Ameriška filmska akademija, ki podeljuje najprestižnejše kipce, odločila, da bo prvič po 30 letih prireditev potekala brez uradnega voditelja.

Zdaj so pojasnili, da bodo raje več pozornosti podelili podeljevalcem nagrad, in razkrili prvih 13 podeljevalcev. To so Brie Larson, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Tessa Thompson, Constance Wu inAwkwafina.

"Oskarji so najbolj gledan dogodek v svetu zabavništva," je povedal predsednik Akademije John Bailey. "Povezuje nas z močjo in zgodovino filma in gledalce pred ekrani povezuje z njihovimi najljubšimi filmi in zvezdniki," je dodal.

Izvršna direktorica akademije Dawn Hudson pa je dodala, da gre za pomemben trenutek v zgodovini podelitve oskarjev. "Letošnja prireditev ohranja tradicijo, obenem pa se razvija, da bi odražala naše globalno občinstvo," je dodala.

Med glasbenimi nastopi, ki bodo popestrili letošnjo podelitev, pa je zagotovo najbolj težko pričakovan nastop Bradleyja Cooperja in Lady Gaga, ki bosta odpela pesem Shallow, ki je nominirana za oskarja za najboljšo originalno pesem.