Znani Slovenci: Bridget Jones je upravičila svoj stari sloves

Alenka Husič , članica zasedbe Bepop , je od nekdaj oboževalka Bridget Jones. Po ogledu četrtega filma se je odločila, da si bo še enkrat ogledala prve tri. "Da si obudim spomin," je pojasnila. "Navadno več kot je delov, bolj si razočaran. Jaz moram priznati, da je to verjetno moja najljubša Bridgit," pa je po ogledu filma dejala plesalka in učiteljica plesa Azra Pucko . Film, predvsem konec, je do solz ganil glasbenika Mikija Vlahoviča , spomine na otroštvo pa je s filmom obujal raper Challe Salle . In kaj so znani Slovenci pisali v svoje dnevnike? Preverite v prispevku.

Dočakali smo prikupno, zmedeno, svojeglavo in zabavno žensko, zdaj tudi mamico, ki je v Cineplexxu v Ljubljani navdušila v zadnjem poglavju priljubljene franšize v romantični komediji Bridget Jones: Nora na fanta. Premiere se je udeležilo kar nekaj znanih Slovenk in Slovencev, večina pa se je strinjala, da je Bridget, ki jo je upodobila dvakratna dobitnica oskarja Renée Zellweger , upravičila svoj stari sloves, s svojim vedenjem in razmišljanjem izvabila ogromno smeha, pa tudi kakšno solzico.

V novem poglavju Bridget Jones: Nora na fanta je Bridget Jones pred štirimi leti postala vdova, potem ko je bil njen mož Mark Darcy (Colin Firth) ubit na humanitarni misiji v Sudanu. Sedaj je mati samohranilka 9-letnemu Billyju in 4-letni Mabel in je obtičala v stanju čustvene negotovosti, otroka pa vzgaja s pomočjo svojih zvestih prijateljev in celo svojega nekdanjega ljubimca Daniela Cleaverja (Hugh Grant).

Pod pritiskom svoje urbane družine – Shazzer, Jude in Toma, sodelavke Mirande, matere in ginekologinje dr. Rawlingsove (oskarjevka Emma Thompson), naj si ustvari novo pot do življenja in ljubezni, se Bridget vrne v službo in celo preizkusi aplikacije za zmenke, kjer jo kmalu začne zasledovati sanjski in navdušeni mladenič (Leo Woodall). Bridget zdaj krmari med službo, domom in romanco, se spopada z ogorčenimi pogledi 'popolnih' mam v šoli, skrbi jo za sina Billyja, ki trpi zaradi odsotnosti svojega očeta, in se zaplete v vrsto nelagodnih pripetljajev s sinovim učiteljem (nominiranec za oskarja Chiwetel Ejiofor).

Romantično komedijo je režiral priznani filmski ustvarjalec Michael Morris, knjižno predlogo je spisala pisateljica Helen Fielding, ki je film skupaj z Renée Zellweger tudi producirala, scenarij pa so napisali Helen Fielding, Abi Morgan in Dan Mazer.