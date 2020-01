Znani Slovenci na premieri filma Dr. Dolittle razkrili svoje najljubše živali

Doktor Dolittle, prismojeni zdravnik, ki se lahko pogovarja z živalmi, se je vrnil v prestolnico. Tokrat je v njegove čevlje stopil znani igralec Robert Downey, Jr., na velikem platnu pa so mu družbo delale številne živali in prav vsaka je imela svoj čar. Premiero so si film ogledali tudi znani Slovenci, ki so razkrili, katere živali so jim najljubše.