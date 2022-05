Znani so datumi filmskega festivala Sundance 2023

"Komaj čakamo, da se vrnemo v domači Park City in v živo predstavimo vznemirljiva nova dela z vsega sveta," je povedala direktorica festivala Tabitha Jackson . Dodala je: "Za nami sta dve leti spletnega dogajanja in vračamo se k vznemirljivosti in neposrednosti dogodkov v živo. Hkrati ohranjamo močno spletno ponudbo."

Po navedbah organizatorjev so sicer hibridni elementi zadnjih dveh let omogočili, da je festival dosegel širše občinstvo in da so bili dogodki dostopnejši kot pred tem. Na letošnjem festivalu je svetovno premiero doživel film CODA, ki je prejel več nagrad, med njimi oskarja za najboljši film. Film, ki govori o družini gluhih ribičev, je tudi na festivalu Sundance prejel štiri glavne nagrade, med njimi veliko nagrado žirije.