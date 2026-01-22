Film Grešniki prejel rekordnih 16 nominacij za oskarja

Znani so nominiranci, ki se bodo 15. marca v 24 kategorijah potegovali za najbolj znano filmsko nagrado na svetu. Seznam nominirancev sta igralca Danielle Brooks in Lewis Pullman razkrila na spletnem dogodku. Objavljamo celoten seznam nominirancev, med katerimi je veliko odmevnih imen.

Grešniki so s tem podrli rekord za največ nominacij za oskarja, ki jih je kdajkoli prejel en sam film, ter se po mesecih ugibanj izkazali, kot da bodo na prihodnjo podelitev nagrad prišli kot zvezdniki. Pred njim so največ, skupno 14 nominacij, dobili filmi Vse o Evi, Titanik in Dežela La La, poročajo tuji mediji.

Film, v katerem igra Michael B. Jordan vlogo bratov dvojčkov, se dogaja v 30. letih prejšnjega stoletja v Misisipiju, kjer brata ustanavljata blues klub, medtem ko se borita proti rasizmu in vampirjem. Doslej je po vsem svetu zaslužil 368 milijonov ameriških dolarjev.