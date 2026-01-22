Naslovnica
Film Grešniki prejel rekordnih 16 nominacij za oskarja

Los Angeles, 22. 01. 2026 14.59 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Oskarji

Objavljen je celoten seznam nominirancev za prestižno filmsko nagrado oskar, ki bodo podeljene 15. marca. Na letošnjo 98. podelitev nagrad oskar bo z rekordnimi 16 nominacijami prišel film Grešniki, ki ga je napisal in režiral Ryan Coogler. S po 13 nominacijami sledi akcijski triler Ena bitka za drugo Paula Thomasa Andersona. Po osem nominacij so na današnji razglasitvi prejeli filmi Frankenstein, Sentimentalna vrednost in Veličastni Marty.

Znani so nominiranci, ki se bodo 15. marca v 24 kategorijah potegovali za najbolj znano filmsko nagrado na svetu. Seznam nominirancev sta igralca Danielle Brooks in Lewis Pullman razkrila na spletnem dogodku. Objavljamo celoten seznam nominirancev, med katerimi je veliko odmevnih imen.

Michael B. Jordan v filmu Grešniki
Michael B. Jordan v filmu Grešniki
FOTO: Profimedia

Grešniki so s tem podrli rekord za največ nominacij za oskarja, ki jih je kdajkoli prejel en sam film, ter se po mesecih ugibanj izkazali, kot da bodo na prihodnjo podelitev nagrad prišli kot zvezdniki. Pred njim so največ, skupno 14 nominacij, dobili filmi Vse o Evi, Titanik in Dežela La La, poročajo tuji mediji.

Film, v katerem igra Michael B. Jordan vlogo bratov dvojčkov, se dogaja v 30. letih prejšnjega stoletja v Misisipiju, kjer brata ustanavljata blues klub, medtem ko se borita proti rasizmu in vampirjem. Doslej je po vsem svetu zaslužil 368 milijonov ameriških dolarjev.

Najboljši film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Veličastni Marty

Ena bitka za drugo

Tajni agent

Sentimentalna vrednost

Grešniki

Train Dreams

 

Najboljša režija

Paul Thomas Anderson, Ena bitka za drugo

Ryan Coogler, Grešniki

Josh Safdie, Veličastni Marty

Joachim Trier, Sentimentalna vrednost

Chloé Zhao, Hamnet

 

Najboljša igralka v glavni vlogi

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimentalna vrednost

Emma Stone, Bugonia

 

Najboljši igralec v glavni vlogi

Timothée Chalamet, Veličastni Marty

Leonardo DiCaprio, Ena bitka za drugo

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Grešniki

Wagner Moura, Tajni agent

Timothée Chalamet v filmu Veličastni Marty
Timothée Chalamet v filmu Veličastni Marty
FOTO: Profimedia

Najboljša fotografija

Frankenstein

Veličastni Marty

Ena bitka za drugo

Grešniki

Train Dreams

Izsek iz filma Grešniki
Izsek iz filma Grešniki
FOTO: Profimedia

Najboljši vizualni učinki

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Grešniki


Najboljši zvok

F1

Frankenstein

Ena bitka za drugo

Grešniki

Sirāt


Najboljša filmska montaža

F1

Veličastni Marty

Ena bitka za drugo

Sentimentalna vrednost

Grešniki

 

Najboljša scenografija

Frankenstein

Hamnet

Veličastni Marty

Ena bitka za drugo

Grešniki

 

Najboljši celovečerni animirani film

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Mala Amélie ali lik dežja

Zootropolis 2


Najboljši mednarodni celovečerni film

Tajni agent, Brazilija

It Was Just an Accident, Francija

Sentimentalna vrednost, Norveška

Sirāt, Španija

The Voice of Hind Rajab, Tunizija


Najboljši kratki dokumentarni film

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness


Najboljši celovečerni dokumentarni film

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor


Najboljša izvirna pesem

Dear Me, Diane Warren: Relentless

Golden, KPop Demon Hunters

I Lied to You, Grešniki

Sweet Dreams of Joy, Viva Verdi

Train Dreams, Train Dreams

 

Najboljša kostumografija

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Grešniki


Najboljši izbor igralske zasedbe

Hamnet

Veličastni Marty

Tajni agent

Grešniki

 

Najboljši igralec v stranski vlogi

Benicio Del Toro, Ena bitka za drugo

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Grešniki

Sean Penn, Ena bitka za drugo

Stellan Skarsgård, Sentimentalna vrednost


Najboljša igralka v stranski vlogi

Elle Fanning, Sentimentalna vrednost

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimentalna vrednost

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Grešniki

Teyana Taylor, Ena bitka za drugo


Najboljša maska in pričeska

Frankenstein

Kokuho

Grešniki

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister


Najboljša izvirna glasbena podlaga

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Ena bitka za drugo

Grešniki


Najboljši prirejeni scenarij

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Ena bitka za drugo

Train Dreams

 

Najboljši izvirni scenarij

Blue Moon

It Was Just an Accident

Veličastni Marty

Sentimentalna vrednost

Grešniki

Izsek iz filma Sentimentalna vrednost
Izsek iz filma Sentimentalna vrednost
FOTO: Profimedia

Najboljši kratki igrani film

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva


Najboljši kratki animirani film

Metulj

Forever Green

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

Tri sestre

