Film Grešniki prejel rekordnih 16 nominacij za oskarja

Znani so nominiranci, ki se bodo 15. marca v 24 kategorijah potegovali za najbolj znano filmsko nagrado na svetu. Seznam nominirancev sta igralca Danielle Brooks in Lewis Pullman razkrila na spletnem dogodku. Objavljamo celoten seznam nominirancev, med katerimi je veliko odmevnih imen.
Grešniki so s tem podrli rekord za največ nominacij za oskarja, ki jih je kdajkoli prejel en sam film, ter se po mesecih ugibanj izkazali, kot da bodo na prihodnjo podelitev nagrad prišli kot zvezdniki. Pred njim so največ, skupno 14 nominacij, dobili filmi Vse o Evi, Titanik in Dežela La La, poročajo tuji mediji.
Film, v katerem igra Michael B. Jordan vlogo bratov dvojčkov, se dogaja v 30. letih prejšnjega stoletja v Misisipiju, kjer brata ustanavljata blues klub, medtem ko se borita proti rasizmu in vampirjem. Doslej je po vsem svetu zaslužil 368 milijonov ameriških dolarjev.
Najboljši film
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Tajni agent
Sentimentalna vrednost
Grešniki
Train Dreams
Najboljša režija
Paul Thomas Anderson, Ena bitka za drugo
Ryan Coogler, Grešniki
Josh Safdie, Veličastni Marty
Joachim Trier, Sentimentalna vrednost
Chloé Zhao, Hamnet
Najboljša igralka v glavni vlogi
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Renate Reinsve, Sentimentalna vrednost
Emma Stone, Bugonia
Najboljši igralec v glavni vlogi
Timothée Chalamet, Veličastni Marty
Leonardo DiCaprio, Ena bitka za drugo
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Grešniki
Wagner Moura, Tajni agent
Najboljša fotografija
Frankenstein
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Grešniki
Train Dreams
Najboljši vizualni učinki
Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Grešniki
Najboljši zvok
F1
Frankenstein
Ena bitka za drugo
Grešniki
Sirāt
Najboljša filmska montaža
F1
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Sentimentalna vrednost
Grešniki
Najboljša scenografija
Frankenstein
Hamnet
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Grešniki
Najboljši celovečerni animirani film
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Mala Amélie ali lik dežja
Zootropolis 2
Najboljši mednarodni celovečerni film
Tajni agent, Brazilija
It Was Just an Accident, Francija
Sentimentalna vrednost, Norveška
Sirāt, Španija
The Voice of Hind Rajab, Tunizija
Najboljši kratki dokumentarni film
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Najboljši celovečerni dokumentarni film
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Najboljša izvirna pesem
Dear Me, Diane Warren: Relentless
Golden, KPop Demon Hunters
I Lied to You, Grešniki
Sweet Dreams of Joy, Viva Verdi
Train Dreams, Train Dreams
Najboljša kostumografija
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Grešniki
Najboljši izbor igralske zasedbe
Hamnet
Veličastni Marty
Tajni agent
Grešniki
Najboljši igralec v stranski vlogi
Benicio Del Toro, Ena bitka za drugo
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Grešniki
Sean Penn, Ena bitka za drugo
Stellan Skarsgård, Sentimentalna vrednost
Najboljša igralka v stranski vlogi
Elle Fanning, Sentimentalna vrednost
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimentalna vrednost
Amy Madigan, Weapons
Wunmi Mosaku, Grešniki
Teyana Taylor, Ena bitka za drugo
Najboljša maska in pričeska
Frankenstein
Kokuho
Grešniki
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Najboljša izvirna glasbena podlaga
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Ena bitka za drugo
Grešniki
Najboljši prirejeni scenarij
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Ena bitka za drugo
Train Dreams
Najboljši izvirni scenarij
Blue Moon
It Was Just an Accident
Veličastni Marty
Sentimentalna vrednost
Grešniki
Najboljši kratki igrani film
Butcher's Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen's Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Najboljši kratki animirani film
Metulj
Forever Green
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
Tri sestre
