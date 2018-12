Znani so nominiranci zlatih globusov 2019

Uradna 76. podelitev zlatih globusov bo potekala 6. januarja 2019, slavnostni dogodek pa bosta povezovala igralca Andy Samberg in Sandra Oh . Spodaj si poglejte, kateri filmi, oddaje, scenariji, igralci in igralke so pristali na seznamu letošnjih nominirancev.

Zlati globus (Golden Globe Award) je ameriška nagrada, ki jo vsako leto podeljuje Združenje tujih dopisnikov Hollywooda (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) za dosežke na področju filma in televizije. Gre za prestižno nagrado, ki se vsako leto pokloni dosežkom na področju filma in televizije – tako tuje kot domače, pogosto pa so zlati globusi tudi predhoden napovednik najprestižnejše nagrade v svetu filma in televizije: zlatih oskarjev.

FILM

Nominacije za najboljšo dramo: A Star is Born, Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, If Beale Street Could Talk.

Nominacije za najboljši muzikal oziroma komedijo: Crazy Rich Asians, The Favourite, Green Book, Mary Poppins Returns, Vice.

Nominacije za najboljšega režiserja: Adam McKay, “Vice”, Alfonso Cuarón, “Roma”, Bradley Cooper, “A Star Is Born”, Peter Farrelly, “Green Book”, Spike Lee, “BlacKkKlansman”.

Nominacije za najboljšo igralko v drami: Glenn Close, “The Wife”, Lady Gaga, “A Star Is Born”, Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”, Nicole Kidman, “Destroyer”, Rosamund Pike, “A Private War”.

Nominacije za najboljšo igralko v komediji oziroma muzikalu:Constance Wu, “Crazy Rich Asians”, Charlize Theron, “Tully”, Elsie Fisher, “Eighth Grade”, Emily Blunt, “Mary Poppins Returns”, Olivia Colman, “The Favourite”.

Nominacije za najboljšo žensko stransko vlogo: Amy Adams, “Vice”, Claire Foy, “First Man”, Emma Stone, “The Favourite”, Rachel Weisz, “The Favourite”, Regina King, “If Beale Street Could Talk”.

Nominacije za najboljšega igralca v drami:Bradley Cooper, “A Star Is Born”, John David Washington, “BlacKkKlansman”, Lucas Hedges, “Boy Erased”, Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”, Willem Dafoe, “At Eternity’s Gate”.

Nominacije za najboljšega igralca v muzikalu oziroma komediji: Christian Bale, “Vice”, John C. Reilly, “Stan & Ollie”, Lin-Manuel Miranda, “Mary Poppins Returns”, Robert Redford, “The Old Man & the Gun”, Viggo Mortensen, “Green Book”.

Nominacije za najboljšo moško stransko vlogo: Adam Driver, “BlacKkKlansman”, Mahershala Ali, “Green Book”, Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”, Sam Rockwell, “Vice”, Timothée Chalamet, “Beautiful Boy”.

Nominacije za najboljši scenarij: Adam McKay, “Vice”, Alfonso Cuarón, “Roma”, Barry Jenkins, “If Beale Street Could Talk”, Deborah Davis and Tony McNamara, “The Favourite”, Nick Vallelonga, Brian Currie and Peter Farrelly, “Green Book”.

Nominacije za najboljšo pesem: “All the Stars” — “Black Panther”, “Girl in the Movies” — “Dumplin’”, “Requiem for a Private War” — “A Private War”, “Revelation” — “Boy Erased”, “Shallow” — “A Star Is Born”.

Nominacije za najboljšo filmsko glasbo: Marco Beltrami “A Quiet Place“, Alexandre Desplat “Isle of Dogs“, Ludwig Göransson “Black Panther“,Justin Hurwitz “First Man“ in Marc Shaiman “Mary Poppins Returns“.

Nominacije za najboljši animirani film: “Incredibles 2”, “Isle of Dogs”, “Mirai”, “Ralph Breaks the Internet”, “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Nominacije za najboljši tuji film: “Capernaum“, “Girl“, “Never Look Away“, “Roma“ in “Shoplifters“.