Znani so nominiranci zlatih globusov 2021

Zlati globus (Golden Globe Award) je ameriška nagrada, ki jo vsako leto podeljuje Združenje tujih dopisnikov Hollywooda (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) za dosežke na področju filma in televizije. Gre za prestižno nagrado, ki se vsako leto pokloni dosežkom na področju filma in televizije, pogosto pa so zlati globusi tudi predhoden napovednik najprestižnejše nagrade v svetu filma in televizije – zlatih oskarjev.

Letošnja prireditev zlatih globusov bo zaradi pandemije covida-19 potekala nekoliko drugače. Običajno svečano podelitev spremljamo prvo nedeljo v letu, a zaradi pandemije so se vsi dogodki zamaknili.Uradna 78. podelitev zlatih globusov bo tako potekala 28. februarja 2021, slovesnost pa bosta povezovali Amy Poehler in Tina Fey. Slavni igralki imata z vodenjem že izkušnje, saj smo ju lahko v tej vlogi videli že trikrat, in sicer leta 2013, 2014 ter 2014. Tokrat podelitve prestižnih kipcev ne bosta vodili skupaj, druga ob drugi, ampak bo Amy dogajanje povezovala iz Los Angelesa, Tina pa iz New Yorka.

SEZNAM NOMINIRANCEV V POSAMEZNI KATEGORIJI ZA ZLATE GLOBUSE :

Najboljši dramski film:

Nomadland

Mank

The Father

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Najboljši glasbeni film ali komedija:

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Najboljši režiser:

Emerald Fennel, (Promising Young Woman)

David FIncher, (Mank)

Chloé Zhao (Nomadland)

Regina King (One Night in Miami)

Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

Najboljši igralec v filmski drami:

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Tahar Ramin (The Mauritanian)

Najboljša igralka v filmski drami:

Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)

Andra Day (The United States vs Billie)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Najboljši igralec v glasbenem filmu ali komediji:

Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)

James Corden (The Prom)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Andy Samberg (Palm Springs)

Dev Patel (Personal History of David Copperfield)

Najboljša igralka v glasbenem filmu ali komediji:

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

Kate Hudson (Music)

Michelle Pfeiffer (French Exit)

Rosamund Pike (I Care A Lot)

Anya Taylor-Joy (Emma)

Najboljši igralec v stranski vlogi v filmu:

Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Jared Leto (The Little Things)

Bill Murray (On the Rocks)

Leslie Odom, Jr. (One Night in Miami)

Najboljša igralka v stranski vlogi v filmu:

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Jodie Foster, The Mauritanian

Amanda Seyfried, Mank

Helena Zengel, News of the World

Najboljši filmski scenarij:

Emerald Fennell,Promising Young Woman

Jack Fincher, Mank

Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7

Florian Zeller, Christopher Hampton, The Father

Chloe Zhao, Nomadland

Najboljša filmska glasba:

Alexandre Desplat (The Midnight Sky)

Ludwig Göransson (Tenet)

James Newton Howard (News of the World)

Trent Reznor & Atticus Ross and Jon Batiste (Soul)

Trent Reznor & Atticus Ross (Mank)

Najboljša izvirna pesem v filmu:

Fight for You – Judas and the Black Messiah

Hear My Voice– The Trial of the Chicago 7

Io Si (Seen) – The Life Ahead

Speak Now– One night in Miami

Tigress & Tweet – The United States Vs. Billie Holiday

Najboljši animiran film:

The Croods: A New Age

Onward

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers

Najboljši tujejezični film:

Another Round (Denmark)

La Llorona (Guatemala/France)

The Life Ahead (Italy)

Minari (USA)

Two of Us (France/USA)

Najboljša televizijska dramska serija:

The Mandalorian

The Crown

Lovecraft Country

Ozark

Ratched

Najboljša televizijska humoristična serija:

Emily in Paris

Ted Lasso

The Flight Attendant

Schitt’s Creek

The Great

Najboljša miniserija ali televizijski film:

Normal People

The Queen’s Gambit

The Undoing

Small Axe

Unorthodox

Najboljši igralec v televizijski dramski seriji:

Jason Bateman, Ozark

Josh O’Connor, The Crown

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Matthew Rhys, Perry Mason

Al Pacino, Hunters

Najboljša igralka v televizijski dramski seriji:

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Emma Corrin,The Crown

Laura Linney, Ozark

Sarah Paulson, Ratched

Najboljši igralec v televizijski humoristični seriji:

Don Cheadle, Black Monday

Nicholas Hoult,The Great

Eugene Levy, Schitt’s Creek

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Ramy Youssef, Ramy

Najboljša igralka v televizijski glasbeni ali humoristični seriji:

Lily Collins, Emily in Paris

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Jane Levy, Zoey’s Extraordinary Playlist

Najboljši igralec v televizijski miniseriji ali filmu:

Bryan Cranston, Your Honor

Jeff Daniels,The Comey Rule

Ethan Hawke, The Good Lord Bird

Hugh Grant, The Undoing

Mark Ruffalo,I Know This Much Is True

Najboljša igralka v televizijski miniseriji ali filmu:

Anya Taylor-Joy, The Queen’s Gambit

Shira Haas, Unorthodox

Nicole Kidman, The Undoing

Cate Blanchett, Mrs. America

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Najboljši igralec v stranski vlogi v seriji, miniseriji ali televizijskem filmu:

John Boyega, Small Axe

Brendan Gleeson, The Comey Rule

Dan Levy, Schitt’s Creek

Jim Parsons, Hollywood

Donald Sutherland, The Undoing

Najboljša igralka v stranski vlogi v seriji, miniseriji ali televizijskem filmu:

Gillian Anderson, The Crown

Helena Bonham Carter, The Crown

Julia Garner, Ozark

Annie Murphy, Schitt’s Creek

Cynthia Nixon, Ratched