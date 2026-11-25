Podpredsednica Evropskega parlamenta Sabine Verheyen je ob današnji razglasitvi finalistov v Evropskem parlamentu v Strasbourgu spomnila, da je nagrada občinstva lux v 20 letih prehodila dolgo pot. Tudi letošnji izbor je po njenih besedah odličen, "poln evropskih zgodb, ki se nas dotaknejo in nam omogočijo, da na naš skupni kontinent pogledamo z drugačnimi očmi".

Nenadoma japonskega režiserja Hamaguchija tematizira oskrbo starejših. Direktorica doma za ostarele si prizadeva za inovativen način dela, ki zagotavlja dostojnost vsem oskrbovancem. Njeno srečanje z japonsko gledališko režiserko, ki se bori z rakom, spremeni njeno življenjsko pot. Med njima se splete prijateljstvo in združita moči, da bi nemogoče spremenili v mogoče.

Šolsko leto italijanske režiserke Samani pripoveduje o dekletu po imenu Fred, ki se iz Švedske preseli v Italijo, ker je njen oče sprejel novo službo v Trstu. Vpiše se v zadnji letnik tehnične srednje šole, kjer je edino dekle v razredu. Hitro postane središče pozornosti, zlasti za tri prijatelje, katerih prijateljstvo je zaradi prišlekinje na preizkušnji.

Calle Malaga maroške režiserke Maryam Touzani je komična drama o ostareli Španki, ki živi v mestu Tanger. Po vrnitvi hčerke, ki želi prodati stanovanje, se bori, da bi ostala v svojem domu, kjer je preživela celo življenje. Ob tem nepričakovano ponovno odkrije ljubezen in čutnost.

Očetnjava poljskega režiserja Pawlikowskega se osredotoča na odnos med pisateljem in Nobelovim nagrajencem Thomasom Mannom ter njegovo hčerko Eriko. Poleti leta 1949, na vrhuncu hladne vojne, se odpravita na zahtevno in čustveno potovanje iz Frankfurta v Weimar. Mann se ob tem sooča ne le z razdeljeno državo, temveč tudi z razkolom znotraj svoje družine.

How to Divorce During the War litovskega režiserja in scenarista Andriusa Blaževičiusa je postavljen v Vilnius leta 2022, kjer odločitev uspešne poslovne ženske Marije o ločitvi sovpade z napadom ruske vojske na Ukrajino. Medtem ko se par sooča z razpadom svojega razmerja, postopek razveze zasenči in še zaplete vojna.

Vseh pet finalistov si bo mogoče v prihodnjih mesecih ogledati v kinematografih po celotni Evropski uniji, zanje pa je moč glasovati tudi prek spleta. Glasovi občinstva predstavljajo prvo polovico skupnih točk zmagovalnega filma, drugo polovico prispevajo evropski poslanci. Za filme bodo tako občinstvo kot evropski poslanci glasovali do aprila prihodnje leto. Vseh pet finalistov bo tudi podnaslovljenih v 24 uradnih jezikov Evropske unije ter prilagojenih gluhim in naglušnim.

Nagrado občinstva lux podeljujeta Evropski parlament in Evropska filmska akademija v partnerstvu z Evropsko komisijo in mrežo Europa Cinemas. Evropski parlament je nagrado ustanovil leta 2007, da bi pomagal distribuirati kakovostne filme iz EU, ki odražajo kulturno raznolikost v Evropi in širše ter se dotikajo tem, kot so človekovo dostojanstvo, enakost, nediskriminacija, vključevanje, tolerantnost, pravica in solidarnost. Lani je nagrado dobila španska drama Gluha režiserke Eve Libertad.