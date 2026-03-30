Film/TV

Znano, kam se leta 2029 seli podelitev oskarjev

Los Angeles, 30. 03. 2026 07.00

E.M.
Oskar

Oskarji zapuščajo Hollywood. Leta 2029, ko se bo televizijski prenos preselil s televizijske hiše ABC na spletno platformo YouTube, se bo sama slovesnost preselila iz svojega dolgoletnega doma v gledališču Dolby v Hollywoodu v središče Los Angelesa v gledališče Peacock. Ne gre za drastično spremembo, nova lokacija je od stare oddaljena le 14,5 kilometra.

Filmska akademija je sporočila, da je dosegla 10-letni sporazum z družbo AEG, ki upravlja kompleks LA Live, kjer se nahaja gledališče Peacock, kjer se bo leta 2029 premierno odvila podelitev prestižnih oskarjev. To je presenetljiva poteza, glede na to, da je Dolby razvila Akademija filmske umetnosti in znanosti sama, izrecno kot dom oskarjev.

Oskarji so vrsto let domovali v gledališču Dolby.
Slovesnost je v gledališču Dolby potekala od leta 2002 z izjemo manjše prireditve na postaji Union Station zaradi koronavirusa leta 2021 in je zagotovila še posebej stabilen dom za oskarje, ki še nikoli niso tako dolgo ostali na enem prizorišču. Nagrade so se v zgodnjih letih premeščale med različnimi hoteli v Los Angelesu, preden so se sredi štiridesetih prejšnjega stoletja preselile v kinodvorane.

Dolby bo oskarje gostil še dvakrat, poslednjič leta 2028, ko se bo tam odvila jubilejna 100. podelitev zlatih kipcev. Gledališče Peacock se nahaja poleg arene Crypto.com, kjer igrata ekipi Los Angeles Lakers z našim Luko Dončićem in Los Angeles Kings z našim Anžetom Kopitarjem. Gledališče od leta 2008 skoraj vsako leto gosti podelitev nagrad emmy, v zadnjih letih pa tudi slovesnosti ob sprejemu v Dvorano slavnih rock and rolla. Ne gre sicer za drastično spremembo, nova lokacija je od stare oddaljena le 14,5 kilometra.

Akademija je v svoji objavi navedla, da bo AEG v skladu s svojim dogovorom izvedel večje nadgradnje gledališča in njegove tehnične opreme ter da bo "tesno sodeloval z Akademijo pri vključitvi oblikovnih elementov po meri, potrebnih za izvedbo podelitve oskarjev". Kapaciteta gledališča je približno 7000 gledalcev, kar je približno dvakrat več kot v Dolbyju.

oskarji selitev 2029 youtube

Sl0venc
30. 03. 2026 08.28
E. M., po slovensko se ne reče poslednjič, ampak zadnjič. Ocenjevanje za dajanje oskarjev ni nič objektivno. Šefi akademije dobijo podkupnine, komu je treba dati oskarje.
