Znano, kam se leta 2029 seli podelitev oskarjev

Filmska akademija je sporočila, da je dosegla 10-letni sporazum z družbo AEG, ki upravlja kompleks LA Live, kjer se nahaja gledališče Peacock, kjer se bo leta 2029 premierno odvila podelitev prestižnih oskarjev. To je presenetljiva poteza, glede na to, da je Dolby razvila Akademija filmske umetnosti in znanosti sama, izrecno kot dom oskarjev.

Slovesnost je v gledališču Dolby potekala od leta 2002 z izjemo manjše prireditve na postaji Union Station zaradi koronavirusa leta 2021 in je zagotovila še posebej stabilen dom za oskarje, ki še nikoli niso tako dolgo ostali na enem prizorišču. Nagrade so se v zgodnjih letih premeščale med različnimi hoteli v Los Angelesu, preden so se sredi štiridesetih prejšnjega stoletja preselile v kinodvorane.

Dolby bo oskarje gostil še dvakrat, poslednjič leta 2028, ko se bo tam odvila jubilejna 100. podelitev zlatih kipcev. Gledališče Peacock se nahaja poleg arene Crypto.com, kjer igrata ekipi Los Angeles Lakers z našim Luko Dončićem in Los Angeles Kings z našim Anžetom Kopitarjem. Gledališče od leta 2008 skoraj vsako leto gosti podelitev nagrad emmy, v zadnjih letih pa tudi slovesnosti ob sprejemu v Dvorano slavnih rock and rolla. Ne gre sicer za drastično spremembo, nova lokacija je od stare oddaljena le 14,5 kilometra.