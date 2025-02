Znano, kdaj bomo Julio Roberts znova gledali na velikih platnih.

Znano je, kdaj bo triler z naslovom After The Hunt ugledal luč sveta. V Združenih državah Amerike si bodo film, v katerem bo glavno vlogo odigrala hollywoodska zvezdnica Julia Roberts, lahko gledalci ogledali 17. oktobra. Datum izida na Stari celini zaenkrat ostaja še skrivnost, znano pa je, da bodo poleg zvezdnice v njem zaigrali tudi igralka iz serije The Bear Ayo Edebiri in nekdanji Spider-Man Andrew Garfield. Pod režijo se bo podpisal Luca Guadagnino.