Znanstvenofantastični filmi, ki so razočarali glavne igralce

Igralec Shia LaBeouf, ki je igral vlogo Sama Witwickyja v prvih treh delih akcijskega spektakla Transformerji, je nezadovoljen s produkcijo. V intervjuju za Esquire je priznal, da mu znanstvenofantastična zgodba ni prirasla k srcu: "Filmi Transformerjev so nepomembni in za časom." Transformerje je primerjal s filmoma Goli v sedlu in Pobesneli bikin še dodal: "Težko je vztrajati pri produkciji, s katero se ne strinjaš in v tem ne vidiš smisla."

Kljub konfliktom in nestrinjanju se je igralec zahvalil režiserju Michaelu Bayu in producentu Stevenu Spielbergu, ki sta mu predala veliko novega znanja. "Michael in Steven sta zame naredila ogromno. Ne bom kritiziral njunega dela," je še pojasnil Shia.

Tudi Christopher Ecclestone je priznal, da ni užival pri snemanju dveh filmov: G.I. Joe: Vzpon kobre in Thor: Svet teme. Po sprejemu obeh vlog se je počutil kot izdajalec, ampak poudarja, da vlog ni sprejel zaradi denarja ali prepoznavnosti. "Snemanje Vzpona kobre je bilo strašljivo. Vsak dan sem si želel, da snemanje čim prej mine," je priznal 55-letni igralec.