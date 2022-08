Zoe Saldaña je bila po ogledu odlomka filma Avatar: Pot vode ganjena do solz

Nadaljevanje filma Avatar bo po mnenju glavne igralke Zoe Saldaña vredno čakanja. Igralka, ki je upodobila Na'vi princeso Neytiri v filmu režiserja Jamesa Camerona leta 2009, je med promocijo svojega novega filma The Adam Project razkrila, da je videla odlomek težko pričakovanega nadaljevanja. "Kar zaleti se mi, ko razmišljam o tem, ker sem videla le 20 minut drugega dela tik pred koncem leta, lani," je povedala. "Ostala sem brez besed. Bila sem ganjena do solz." Povedala je tudi, da tudi režiser Cameron pogosto joče in ima zlato srce, kljub temu, da je zelo trden človek in osredotočen na svoje delo. "A ima zelo delikatno srce, zaradi česar ga tako zelo varuje," je dodala Saldaña. "In mislim, da skozi te zgodbe, ki jih ustvarja, to pokaže svetu."