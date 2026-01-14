Zoe Saldaña, kraljica kinematografskih blagajn

Igralka Zoe Saldaña je dokazala, da ima nos za uspešnice. Zaigrala je namreč v vseh treh filmih, ki zasedajo prva tri mesta seznama najdobičkonosnejših filmskih projektov. Leta 2009 je zaigrala v prvem Avatarju, leta 2022 v njegovem nadaljevanju Avatar: Pot vode, vmes pa leta 2019 še v uspešnici Maščevalci: Zaključek.
S premiero tretjega filma iz franšize Avatar (Avatar: Ogenj in pepel) pa ji je uspelo še nekaj - uradno je postala najdobičkonosnejša igralka na svetu. Po poročanju portala The Numbers se je zvezdnica na vrh seznama uvrstila z vrtoglavo vsoto 16,8 milijarde dolarjev oziroma 14,4 milijarde evrov. Drugo mesto zdaj zaseda nekdanja rekorderka Scarlett Johansson s 14,1 milijarde evrov dobička, tretji pa je Samuel L. Jackson. Pod vrhom seznama je tudi Robert Downey Jr.
Saldaña je poleg Marvelovih uspešnic in franšize Avatar zaigrala tudi v treh filmih franšize Zvezdne steze in filmu Pirati s Karibov: Prekletstvo črnega bisera, ki so zagotovo pripomogli k vrtoglavi številki. Na seznamu najdobičkonosnejših zvezdnikov so še Chris Pratt, Tom Cruise, Chris Hemsworth, Vin Diesel, Chris Evans in Dwayne Johnson - The Rock.
Franšiza Avatar je serija znanstvenofantastičnih filmov, ki jo je režiral James Cameron. Prvi film, 'Avatar', je izšel leta 2009 in je bil takrat izjemno uspešen zaradi svoje revolucionarne uporabe 3D tehnologije in vizualnih učinkov. Filmi se odvijajo na izmišljenem lunarnem svetu Pandora, kjer se človeštvo spopada z domorodnim humanoidnim bitjem, imenovanim Na'vi, zaradi naravnih virov. Franšiza raziskuje teme okoljevarstva, kolonizacije in medkulturnih konfliktov.
Marvelov filmski univerzum (MCU) je ameriška medijska franšiza in skupni vesolje, ki temelji na likih iz Marvelovih stripov. V tej franšizi so filmi, kot so 'Maščevalci: Zaključek', ki jih producira Marvel Studios. MCU je znan po svoji obsežnosti, saj številni filmi in serije delijo skupno zgodbo in like, kar gledalcem omogoča poglobljeno izkušnjo. 'Maščevalci: Zaključek' je bil pomemben film, ki je zaključil pomembno poglavje v zgodovini MCU.
Franšiza 'Pirati s Karibov' je serija pustolovskih filmov, ki jo je navdihnila istoimenska atrakcija v Disneylandu. Filmi sledijo dogodivščinam kapetana Jacka Sparrowa, ki ga igra Johnny Depp, in drugih pomorskih junakov ter zlikovcev v izmišljenem svetu, polnem piratov, morskih pošasti in zakladov. Prvi film, 'Prekletstvo črnega bisera' (2003), je bil izjemno priljubljen in je postavil temelje za nadaljevanja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.