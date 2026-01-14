Zoe Saldaña, kraljica kinematografskih blagajn

Igralka Zoe Saldaña je dokazala, da ima nos za uspešnice. Zaigrala je namreč v vseh treh filmih, ki zasedajo prva tri mesta seznama najdobičkonosnejših filmskih projektov. Leta 2009 je zaigrala v prvem Avatarju , leta 2022 v njegovem nadaljevanju Avatar: Pot vode , vmes pa leta 2019 še v uspešnici Maščevalci: Zaključek.

S premiero tretjega filma iz franšize Avatar (Avatar: Ogenj in pepel) pa ji je uspelo še nekaj - uradno je postala najdobičkonosnejša igralka na svetu. Po poročanju portala The Numbers se je zvezdnica na vrh seznama uvrstila z vrtoglavo vsoto 16,8 milijarde dolarjev oziroma 14,4 milijarde evrov. Drugo mesto zdaj zaseda nekdanja rekorderka Scarlett Johansson s 14,1 milijarde evrov dobička, tretji pa je Samuel L. Jackson. Pod vrhom seznama je tudi Robert Downey Jr.

Saldaña je poleg Marvelovih uspešnic in franšize Avatar zaigrala tudi v treh filmih franšize Zvezdne steze in filmu Pirati s Karibov: Prekletstvo črnega bisera, ki so zagotovo pripomogli k vrtoglavi številki. Na seznamu najdobičkonosnejših zvezdnikov so še Chris Pratt, Tom Cruise, Chris Hemsworth, Vin Diesel, Chris Evans in Dwayne Johnson - The Rock.