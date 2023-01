Zoe Saldana prva igralka s štirimi filmi, ki so presegli dvemilijardni zaslužek

Zoe Saldana ruši rekorde. 44-letna igralka dominikanskih in portoriških korenin je s filmom Avatar: Pot vode pretekli konec tedna dosegla mejo dvemilijardnega zaslužka in s tem postala prva igralka oziroma igralec nasploh, ki je zaigral v kar štirih filmih, ki so zaslužili več kot dve milijardi dolarjev oziroma 1,84 milijarde evrov.

Kljub velikemu uspehu, ki ga je prineslo sodelovanje v filmskih franšizah, pa se igralka v njih ni počutila vedno dobro. V intervjuju za Women's Wear Daily je priznala, da se v franšizah včasih počuti ujeto. "Zelo sem hvaležna za priložnosti, ki sem jih dobila. Hvaležna sem, da sem lahko sodelovala s čudovitimi režiserji, da sem spoznala igralce, ki so postali moji prijatelji in da sem igrala vloge, ki jih občinstvo, še posebej otroci, obožujejo. Kljub temu temu pa se mi včasih zdi, da sem ustvarjalno ujeta in da ne morem rasti in se izzvati z drugačnimi žanri ter vlogami."

Igralka, ki je z izjavo povzdignila nekaj prahu, je kasneje večkrat poudarila, da je izjemno hvaležna za vse velike filmske projekte in da se zaveda, da je "najsrečnejše dekle v Hollywoodu". Pojasnila je, da se zaveda, kakšen privilegij je, da je s svojo vlogo in filmom naredila takšen vtis, da si ljudje želijo videti nadaljevanje in da vidi vse privilegije, ki jih to dejstvo ponuja.

Pri vztrajanju v franšizah je pomagalo tudi dejstvo, da je postala mati. Po igralkinih besedah je namreč težko posvečati čas družini in hkrati iskati nove izzive v svetu filma in televizije. "Vesela sem v vesolju in vedno sem bila rada v vesolju," se je pošalila na račun svojih nezemeljskih likov. "Razumem ljudi, ki imajo radi vesolje in z njimi se poistovetim."

Filmi, s katerimi je igralki uspel svojevrsten podvig, sta oba dela franšize Avatar in filma Maščevalci: Brezmejna vojna in Maščevalci: Zaključek , ki sta del Marvelovega sveta super junakov.