Film/TV

Žoga priletela v glavo novinarja: Nevarnost preti vedno in povsod

24. 01. 2026 15.41

Avtor:
E.M.
Matic Flajšman

Da je poklic športnega komentatorja včasih lahko nevaren, so z zabavnim posnetkom dokazali novinarji iz naše športne redakcije. Med enim izmed televizijskih vklopov z odbojkarskega igrišča je leteča žoga zadela novinarja Matica Flajšmana in strokovnega komentatorja Jasmina Čuturića.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vsi mladi in nadobudni bodoči komentatorji bodite opozorjeni, nevarnost preti vedno in povsod," so se pošalili v naši športni redakciji in s sledilci na Instagramu delili trenutek, ko je žoga odbojkarja Luke Marovta po nesreči priletela v novinarja Matica Flajšmana in strokovnega komentatorja Jasmina Čuturića, ki sta stala ob robu igrišča.

Matic Flajšman o novinarstvu: Vse se začne z dobro organizacijo

Žoga ju je sicer nekoliko prestrašila, a sta jo oba odnesla brez poškodb. Trenutku sta se nasmejala, v naslednjem trenutku pa že bila pripravljena na pogovor pred kamerami. Posnetek je na svojem Instagramu delil tudi Marovt s pripisom: "Sorči, Matic Flajšman."

matic flajšman šport odbojka žoga

frenk7
24. 01. 2026 16.01
Kdaj boste pa objavili novico o kazenskem pregonu članov NSi v zadevi KNOVS? N1 je to objavil že ob 5:35 zjutraj, nacionalka v poročilih ob 13:00,..... Kaj pa vi čakate?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
