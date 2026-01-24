Žoga priletela v glavo novinarja: Nevarnost preti vedno in povsod

"Vsi mladi in nadobudni bodoči komentatorji bodite opozorjeni, nevarnost preti vedno in povsod," so se pošalili v naši športni redakciji in s sledilci na Instagramu delili trenutek, ko je žoga odbojkarja Luke Marovta po nesreči priletela v novinarja Matica Flajšmana in strokovnega komentatorja Jasmina Čuturića , ki sta stala ob robu igrišča.

Žoga ju je sicer nekoliko prestrašila, a sta jo oba odnesla brez poškodb. Trenutku sta se nasmejala, v naslednjem trenutku pa že bila pripravljena na pogovor pred kamerami. Posnetek je na svojem Instagramu delil tudi Marovt s pripisom: "Sorči, Matic Flajšman."