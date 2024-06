Zunaj napovednik filma, ki sta ga Wahlberg in Berryjeva snemala tudi v Piranu

Leta 2022 smo poročali, da se na slovenski obali mudi hollywoodska smetana. Sedaj, dve leti pozneje, je znano, kaj točno sta v Piranu počela igralca Halle Berry in Mark Wahlberg . Luč sveta je namreč ugledal napovednik filma The Union , o katerem je bilo v času snemanja znanega zelo malo – celo naslov filma se je v tem času spremenil. Prvotno je bilo namreč govora o filmu z naslovom Our Man from Jersey.

Sodeč po napovedniku, je bilo naše slikovito obmorsko mestece kulisa za nekatere zelo akcijske prizore, med drugim za vožnjo z motorjem med ozkimi ulicami ter celo za vožnjo z avtomobilom in strelski obračun na obmorski promenadi. "Gre za projekt, ki Piran znova uvršča na zemljevid filmskih destinacij. Od tega bomo imeli tako gospodarske kot promocijske učinke," je leta 2022 o snemanju za oddajo 24UR povedal Rok Humar z Občine Piran.

Zgodba filma sledi glavnemu liku Miku, ki je srečen in živi preprosto življenje gradbenega delavca v rodnem New Jerseyju, dokler se ne pojavi njegova dolgo izgubljena srednješolska ljubezen Roxanne, ki ima v mislih več kot romanco. Ker ve, da je pravi človek za to delo, Mika zaposli na nevarni obveščevalni misiji v Evropi, ki ju znova pahne skupaj v svet vohunov in hitrih avtomobilskih pregonov. Film je režiral Julian Farino, pod scenarij sta se podpisala Joe Barton in David Guggenheim. Poleg glavnih igralcev v filmu igrajo še Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica De Gouw, Alice Lee, Jackie Earle Haley in J.K. Simmons.