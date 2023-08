Zveza hollywoodskih producentov zaprosila za srečanje s stavkajočimi scenaristi.

Vodstvo AMPTP, ki predstavlja delodajalce, je vodstvu WGA v torek poslalo pismo s prošnjo za sestanek, na katerem bodo predvidoma že v petek, 4. avgusta, govorili o kolektivnih pogodbah. WGA je o tem obvestil svoje člane. V času prejšnje stavke scenaristov leta 2007 so se delodajalci s ponudbo za pogovore oglasili že po 12 dnevih, tokrat so minili že trije meseci.

Zaradi stavke scenaristov in igralcev so morali med drugim preložiti letošnjo slovesno podelitev televizijskih nagrad emmy na januar 2024. Stavka je ustavila nove produkcije filmov in televizijskih oddaj, vpliva pa tudi na vse druge hollywoodske dogodke, kot so premiere in podelitve nagrad.

Prva skupna stavka scenaristov in igralcev od leta 1960 poteka zaradi nesoglasij okrog kolektivnih pogodb glede plač, ugodnosti in delovnih pogojev, pri čemer tokrat izstopa strah zaposlenih pred širjenjem uporabe umetne inteligence. Igralce pri njihovi stavki zastopa njihov sindikat oziroma ceh SAG-AFTRA, ki doslej od producentov še ni dobil ponudbe za sestanek.

"Od 12. julija, ko so nam povedali, da se še kar precej časa niso pripravljeni pogajati, nismo slišali še ničesar od predstavnikov AMPTP," je za medij Deadline izjavil glavni pogajalec igralskega ceha Duncan Crabtree-Ireland. Stavkajoči se medtem preživljajo s prihranki in pomočjo, ki jim jo zagotavlja ceh. Doslej je v ta namen del svojega premoženja prispevalo več kot deset največjih hollywoodskih zvezd.

George Clooney, Meryl Streep, Dwayne Johnson, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Nicole Kidman, Oprah Winfrey in drugi so prispevali po najmanj milijon dolarjev ali več. SAG-AFTRA sporoča, da se je v skladu za pomoč članom v zadnjih treh tednih nabralo več kot 15 milijonov dolarjev.

Predsednica SAG-AFTRA, igralka Fran Drescher, je pred dnevi za New York Times povedala, da 86 odstotkov od skupaj 160.000 članov igralskega ceha zasluži manj kot 26.500 dolarjev na leto.