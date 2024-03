Zvezda franšize Harry Potter nad njegove oboževalce: Odrastite že

Zvezdnica filmov o Harry Potterju Miriam Margolyes , ki je prevzela vlogo profesorice, je razburila javnost s svojo nedavno izjavo – še posebej je stopila na prste oboževalcem te priljubljene franšize o najbolj slavnemu čarovniku, ki je nastala na podlagi istoimenskih knjig pisateljice J. K. Rowling. Miriam je namreč v nedavnem intervjuju za tuje medije iskreno povedala, da ne razume, zakaj so odrasli ljudje še vedno tako navdušeni nad svetom Harry Potterja, ko pa je to pravzaprav za otroke. "Skrbi me za oboževalce Harryja Potterja. Do zdaj bi morali na to že pozabiti, saj je bilo pred petindvajsetimi leti in je za otroke. Jaz mislim, da je za otroke," je dejala 82-letna igralka.

Miriam je pojasnila: "Ujamejo se v zanko in nenadoma slišiš, da imajo ljudje poroke, katerih tematika je Harry Potter, in niti predstavljati si nočem, kakšna bo šele njihova poročna noč." S to izjavo je dokončno razburila številne oboževalce te franšize po svetu, ki so svoje nezadovoljstvo izrazili na družbenih omrežjih. "Nikoli ne moreš biti prestar za Harry Potterja. Ljudje potrebujejo domišljijski svet, s katerim se lahko poistovetijo in občasno pobegnejo iz resničnega sveta," "Zakaj se moramo odpovedati stvarem, ki jim imamo radi, samo zato, ker odrastemo? Nekateri še nismo končali z zabavo" in "Pravkar sem imel filmski maraton, pogledal sem vse dele Harry Potterja in star sem trideset let." To je le nekaj ogorčenih komentarjev, ki so se usuli na družbenih omrežjih v odziv na izjavo igralke.