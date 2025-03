Zvezda na Pločniku slavnih za mojstra grozljivk Carpenterja

Leta 1980 je sledila grozljivka Megla, kjer je v ospredju maščevanje duhov ladijske posadke, ki je umrla v pristaniškem mestu. Uspešna sta bila med drugim tudi Carpenterjev apokaliptični spektakel Pobeg iz New Yorka (1981) in znanstvenofantastični triler Stvor (1982).

Kot režiser je Carpenter svojo zadnjo grozljivko posnel leta 2010 - Oddelek groze, še vedno pa ostaja dejaven kot producent, glasbenik in skladatelj filmske glasbe. Sin profesorja glasbe je skoraj za vse svoje filme sam prispeval glasbo. Glasbo je podpisal tudi za grozljivko Noč čarovnic se konča (2022). Leto prej je izdal svoj tretji studijski album z naslovom Lost Themes III: Alive After Death.

Pločnik slavnih je del pločnika na Hollywood Boulevard. Na tleh so vgravirane ploščice v obliki zvezd kot spomin na dosežke v zabavni industriji z imeni različnih igralcev, glasbenikov, producentov, režiserjev, gledaliških ali glasbenih skupin, izmišljenih likov in drugih. Prvo zvezdo so odkrili leta 1960, na njej je ime režiserja in producenta Stanleya Kramerja.