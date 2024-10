Zvezdana Mlakar: Vesela sem, da nisem šefica te hiše

Do začetka težko pričakovane serije Hiša ljubezni nas loči manj kot teden dni. V teh dneh pa imamo ravno dovolj časa, da bolje spoznamo nekatere od likov, ki jih bomo spoznavali v seriji. Pred začetkom sta nas v studiu obiskali zvezdi serije Karin Komljanec in Zvezdana Mlakar .

Zgodba serije se dogaja v prvem legalnem slovenskem bordelu. Kako sta igralki reagirali, ko sta prvič prebrali scenarij? "Meni se je zdel odličen. Igralci se ponavadi veselimo dobrega scenarija in lepo snemamo, potem pa včasih pride kaj drugega ven, tokrat pa ni," je zaupala Zvezdana, Karin pa se je z njo strinjala. "Scenarij se mi je zdel blazno duhovit, hkrati pa tudi zelo provokativen. A gre za zelo inteligenten humor in zaenkrat sva videli tri dele, pa sva zelo zadovoljni," je dodala.

Tudi nad vlogami, ki so jima jih dodelili, se ne pritožujeta. "Bila sem vesela, da sem dobila vlogo, ki ni standardna. Da nisem spet jaz šefica te hiše in to mi je bilo zelo všeč, da ni kliše," je povedala Zvezdana. "Šefico bordela bi si predstavljali, da hodi okoli v plašču in nederčku, to bi bilo klišejsko," je dodala Karin, starejša od igralk pa je obenem priznala: "Sama sem se zelo zabavala v svoji vlogi, saj sem pri svojih letih že nehala nositi tako kratka krila in korzete."