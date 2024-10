Zvezdana Mlakar: Zdaj si lahko privoščim biti cela ženska

Hiša ljubezni je serija, ki 10. oktobra prihaja na VOYO in pripoveduje zgodbo prvega legalnega slovenskega bordela. Zgodba sledi nespretnemu prevarantu Maretu, ki se zaradi dolgov odloči za tvegan poslovni podvig. Skupaj s svojo sestro Suzi odpre prvi legalni bordel v Sloveniji, Hišo ljubezni. Saj "to je biznis kot katerikol' drug". Poleg njiju bomo spoznali tudi 'dami in gospoda noči', ki nudijo ljubezen in še kaj več. Ena od teh dveh dam noči pa je seveda Dolores in kot je povedala igralka Zvezdana, si zdaj lahko prvič v karieri privošči 'biti cela ženska'.