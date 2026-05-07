Film/TV

Zvezdnica Ameriške pite z milijonskim zaslužkom na OnlyFans kupuje hišo

Los Angeles, 07. 05. 2026 07.56 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
Shannon Elizabeth

Shannon Elizabeth, znana po vlogi Nadje v priljubljeni filmski franšizi Ameriška pita, je razkrila, kako namerava porabiti svoj zaslužek s platforme OnlyFans. Po poročanju tujih medijev je v prvi tedenski objavi na spletni platformi zaslužila več kot milijon dolarjev, kar jo je pahnilo v razmislek o pomembnem življenjskem nakupu – lastni hiši.

Igralka, ki je trenutno v procesu razveze od svojega moža Simona Borcherta, je v intervjuju povedala, da zato že nekaj časa živi pri prijateljih. Zaradi tega se intenzivno ukvarja z iskanjem svojega novega doma, pri čemer ji bodo prihodki s platforme prišli še kako prav. Njene osebne stvari so trenutno shranjene v skladišču, zato si želi čim prej urediti lasten prostor, kamor bi se lahko preselila. "Vem, da bom ostala v Južni Afriki, ker imam še veliko opravka s fundacijo Shannon Elizabeth in rada sem tukaj. Tukaj imam tako super skupino prijateljev. Torej, prva stvar, ki jo moram storiti, je, da ugotovim, kje bom bivala in si spet najdem svojo nastanitev," je povedala zvezdnica.

Shannon Elizabeth
FOTO: Profimedia

Elizabeth, ki se je z Borchertom poročila leta 2021, je pretekli mesec vložila zahtevo za ločitev, tik preden je napovedala, da se bo pridružila spletni platformi OnlyFans. Nova poslovna naložba, o kateri je poudarila, da ni začela razmišljati, dokler ji je to novembra 2025 prvič predlagal njen menedžer Joe Reitman, ji v mnogih pogledih pomaga pri finančnem okrevanju.

Shannon Elizabeth v filmu Ameriška pita.
FOTO: Profimedia

"Vsaj od lanskega septembra do letošnjega konca marca je bilo res težko. Bilo je zelo čustveno in samo poskušala sem ugotoviti, kako vse skupaj začeti znova," je pojasnila. Po velikem finančnem preboju na spletni platformi je Elizabeth povedala, da je dobila zagon in motivacijo. Elizabeth vidi OnlyFans kot način za ozaveščanje in zbiranje sredstev za svojo fundacijo, ki je posvečena varovanju ogroženih vrst in njihovih habitatov z ohranjanjem, izobraževanjem, zagovorništvom in podporo skupnosti.

"Prav tako nameravam določene stvari, ki jih počnem na OnlyFans, donirati v dobrodelne namene," je še razkrila.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

dark Cat
07. 05. 2026 09.03
Hvala, da nas tedensko updejtate kaj se dogaja pri njej oz. t njo👍👏👏
Senca6
07. 05. 2026 08.47
miljon za negole slike oz IG slike je divje... :/
bibaleze
